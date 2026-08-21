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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Analysten-Augen auf: Siegfried Holding sowie frische US-Konjunkturdaten

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Analysten-Augen auf: Siegfried Holding sowie frische US-Konjunkturdaten
    Foto: Soeren Stache/dpa

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen

    Konjunkturdaten

    01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 8/26
    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 7/26 landesweit
    02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 7/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 8/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 8/26
    09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)

     


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 21.08.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    01:01GroßbritannienGBRGfK Consumer Confidence
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
    01:30JapanJPNNational CPI ex Food, Energy (YoY)
    01:30JapanJPNNationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales ex-Fuel (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales ex-Fuel (MoM)
    09:15FrankreichFRAHCOB Manufacturing PMI
    09:15FrankreichFRAHCOB Services PMI
    09:15FrankreichFRAHCOB Composite PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Manufacturing PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Services PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Composite PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Services PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Manufacturing PMI
    14:30KanadaCANRetail Sales (MoM)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    15:45USAUSAS&P Global Services PMI
    15:45USAUSAS&P Global Manufacturing PMI
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
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    24.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    24.08. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    24.08. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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