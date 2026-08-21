Alle Analysten-Augen auf: Siegfried Holding sowie frische US-Konjunkturdaten

Untermehmenstermine

07:00 Uhr, Schweiz: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen

Konjunkturdaten

01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 8/26

01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 7/26 landesweit

02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 8/26

08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 8/26

09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 21.08.2026 Zeit Land Relev. Termin 00:30 EUR Rede von Sleijpen der EZB 01:01 GBR GfK Consumer Confidence 01:30 JPN Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr) 01:30 JPN National CPI ex Food, Energy (YoY) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 08:00 GBR Retail Sales (YoY) 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (YoY) 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (MoM) 09:15 FRA HCOB Manufacturing PMI 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 14:30 CAN Retail Sales (MoM) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 EUR Consumer Confidence



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