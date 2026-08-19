Bier war gestern? Carlsberg wächst jetzt mit Softdrinks und Alkoholfreiem

Carlsberg hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Gewinn gesteigert und zugleich die Jahresprognose angehoben. Der Umsatz wuchs um 2,6 Prozent auf umgerechnet rund 6,30 Milliarden Euro und lag damit knapp über der von Euroland erfassten Analystenschätzung. Der Gesamtabsatz stieg um 2,8 Prozent, organisch legte das Geschäft um 1,7 Prozent zu. Besonders stark entwickelte sich die Region Zentral- und Osteuropa sowie Indien mit einem organischen Wachstum von 6,2 Prozent. Wachstumstreiber waren vor allem alkoholfreie Getränke und Erfrischungsgetränke. Deren Absatz stieg um 11 beziehungsweise 9 Prozent. Bei den internationalen Marken legte Pepsi um 17 Prozent zu, Carlsberg um 6 Prozent und Tuborg um 3 Prozent. 1664 Blanc verzeichnete dagegen einen Rückgang um 1 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutlich stärker als der Umsatz entwickelte sich die Profitabilität. Der operative Gewinn stieg um 15,9 Prozent auf umgerechnet rund 890 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich von 12,5 auf 14,1 Prozent. Der Gewinn vor Steuern erhöhte sich um 11 Prozent auf rund 776 Millionen Euro, der Nettogewinn um 10,9 Prozent auf rund 598 Millionen Euro. Carlsberg profitiert nach eigenen Angaben von strikter Kostenkontrolle und schneller als erwarteten Synergien aus der Britvic-Übernahme. Deshalb hebt der Konzern seine Prognose für das organische Wachstum des operativen Gewinns auf 4 bis 6 Prozent an. Zuvor hatte Carlsberg lediglich 2 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt.

Hinter der Prognoseanhebung stehen vor allem die schneller als erwarteten Synergien aus der Britvic-Übernahme, eine strikte Kostenkontrolle und die solide Entwicklung im ersten Halbjahr. Gleichzeitig gewinnen alkoholfreie Getränke und Softdrinks für den Konzern weiter an Bedeutung. Alkoholfreies Bier wuchs weltweit um 11 Prozent, während Softdrinks inzwischen 31 Prozent des gesamten Absatzvolumens von Carlsberg ausmachen. Damit zahlt sich auch die Übernahme des britischen Getränkeherstellers Britvic zunehmend aus. Carlsberg erwartet inzwischen, bereits 2026 rund 50 Prozent der insgesamt angepeilten Synergien von 110 Millionen Pfund zu realisieren.

Gleichzeitig bleibt das regionale Bild gemischt. Vor allem China belastet mit einer schwachen Nachfrage. Deutlich besser entwickelt sich dagegen Indien, wo Carlsberg weiterhin stark wächst. Auch Zentral- und Osteuropa liefern positive Impulse. Für Anleger wird damit zunehmend entscheidend, ob Carlsberg den Wandel vom klassischen Bierkonzern zu einem breiter aufgestellten Getränkekonzern erfolgreich fortsetzen kann. Die schnelle Britvic-Integration und das Wachstum bei alkoholfreien Getränken liefern dafür derzeit Rückenwind.

Die Aktie von Carlsberg ist am Mittwoch (11:25 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,62 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 117,25 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Carlsberg (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 117,3EUR auf Tradegate (19. August 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.

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