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    121 % Kurspotenzial

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    Diese Gen-Aktie könnte sich laut Wells Fargo mehr als verdoppeln!

    Nicht einmal einen Monat nach dem Börsengang sind gleich drei Analysehäuser bullish für Scribe Therapeutics. Das höchste Kursziel verspricht ein Potenzial von 121 Prozent, doch der entscheidende Test steht erst bevor.

    121 % Kurspotenzial - Diese Gen-Aktie könnte sich laut Wells Fargo mehr als verdoppeln!
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Wells Fargo startet die Bewertung mit "Overweight" und einem Kursziel von 60 US-Dollar. Ausgehend vom Dienstagsschlusskurs an der Nasdaq entspricht dies einem Kurspotenzial von 121 Prozent.

    Auch andere Analysten sind bullish: Guggenheim rät zum Kauf und sieht die Aktie bei 50 US-Dollar, was 136 Prozent über dem Dienstagsschlusskurs liegt. Leerink Partners vergibt die Einstufung "Outperform" und nennt 37 US-Dollar, was rund 36 Prozent Luft nach oben bedeutet.

    Die Fantasie steckt in einer Technologie, die Gene ausschalten soll, ohne das Erbgut dauerhaft zu verändern. Das im Jahr 2018 gegründete Unternehmen arbeitet unter anderem an einem epigenetischen Ansatz gegen PCSK9, der laut Wells Fargo über Jahre hinweg wirken könnte. Erste Daten aus Studien am Menschen werden für das erste Halbjahr 2027 erwartet und gelten als zentraler Kurstreiber.

    Guggenheim hebt zudem die hauseigenen Systeme X-Editor und Epigenetic Long-Term X-Repressor hervor. Sie basieren auf einem natürlich vorkommenden Enzym und sollen Gen-Eingriffe leichter und besser vorhersehbar machen. Leerink sieht einen weiteren Vorteil: Scribe ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das einen epigenetischen Silencer in der klinischen Entwicklung hat.

    Der Hype ist bereits sichtbar. Scribe ging Ende Juli mit einem Ausgabekurs von 15 US-Dollar je Aktie an die Nasdaq und lag seitdem mehr als 80 Prozent im Plus. Jetzt hängt alles von der entscheidenden Frage ab: Können die ersten Humandaten die hohen Erwartungen rechtfertigen?

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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