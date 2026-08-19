Nasa
Neuer Mondkrater nach Einschlag eines SpaceX-Teils
- Falcon-9-Trümmer hinterlassen 18-Meter-Krater
- Nasa-Sonde vermisst den Krater mit Kamerabildern
- Sonnenaktivität und Schwerkraft lenkten die Stufe
CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Der Einschlag von Teilen einer SpaceX-"Falcon 9"-Rakete Anfang August hat auf dem Mond einen Krater hinterlassen: Vor wenigen Tagen entstandene Aufnahmen der Nasa-Sonde "Lunar Reconnaissance Orbiter" zeigen die Einschlagstelle, die Wissenschaftlern zufolge umgerechnet etwa 18 Meter breit und weniger als 3 Meter tief ist, wie die Nasa mitteilte. Auf Fotos, die dieselbe Mondfläche vor und nach dem Einschlag vom 5. August abbilden, ist die Veränderung zu sehen.
Die Dimension des Kraters hätten Experten dank der Vielzahl an Blickwinkeln unter verschiedenen Lichtverhältnissen schätzen können, teilte die Nasa weiter mit. Demnach dienten ihnen für die Breite des Kraters Bilder, auf denen der Kraterrand deutlich zu erkennen war. Anhand der Länge seines Schattens schätzten sie der Nasa zufolge seine ungefähre Tiefe ab. Um diese Details zu erfassen, habe die Sonde ihre Schmalwinkelkamera eingesetzt, die sogar Objekte mit einer Breite von nur 3 Fuß (umgerechnet 0,91 Meter) erkennen könne.
"Die richtige Ausrichtung (der Kamera) war nur die halbe Herausforderung; auch das Timing musste präzise sein", heißt es in der Mitteilung weiter. "Hätte die Kamera auch nur zehn Sekunden zu früh oder zu spät ausgelöst, wäre das Ziel um zehn Meilen (etwa 16 Kilometer) aus der Bildmitte gewandert." Die Sonde umkreist den Mond der Nasa zufolge alle zwei Stunden. Die Lokalisierung der Einschlagstelle sei dank einer weltweiten Zusammenarbeit zwischen Experten und Amateurastronomen gelungen, hieß es weiter.
SpaceX: Sonnenaktivität und Gravitation lenkten Oberstufe Richtung Mond
Die "Falcon 9"-Rakete von SpaceX war am 15. Januar 2025 mit den Mondlandern "Blue Ghost" (Firefly Aerospace) und "Resilience" (ispace) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Die untere Raketenstufe kehrte zur Erde zurück, die Oberstufe blieb jedoch im All. Warum die Oberstufe ungeplant auf dem Mond einschlug, das erklärte eine SpaceX-Managerin mit einer Kombination aus Sonnenaktivität und Gravitationskräften, die sie auf einen Kurs zum Mond gelenkt hätte.
Vom 20. Juli 2026 an hatten US-Astronom Bill Gray und die Nasa gewarnt, dass die Oberstufe der "Falcon 9" voraussichtlich am 5. August 2026 ungeplant auf dem Mond aufschlagen werde, was dann auch geschah. Die NASA betonte damals: "Es gibt keine Gefahr für die Erde." Vor rund vier Jahren war erstmals eine ungeplante Kollision eines Raketenteils mit dem Mond bekanntgeworden - damals vermutlich ein Teil einer alten chinesischen Rakete (Chang'e 5-T1-Mission, 2014). China wies diese Berichte zurück./aae/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 123,2 auf Tradegate (19. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +5,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,06 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 943,72 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 230,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +71,34 %/+102,35 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Jetzt mal im Ernst, muss man so verblendet sein ? Ich rede nicht von Absicherung der Shortseller ! Sondern von denen (Großen) die investiert sind und sein müssen aber dem Braten nicht trauen auf steigende Kurse.
Wenn Sie langfristig an die Story glauben (Long-Einstellung), aber kurzfristig wegen der jüngsten Volatilität (z. B. durch die anstehenden Share Unlocks im August/September) besorgt sind, stehen Ihnen klassische Hedging-Instrumente zur Verfügung. [https://www.barrons.com/articles/spacex-stock-elon-musk-share-unlock-ipo-4d7503c3]
Praktische Absicherungsstrategien für die SPCX-Aktie
Da SpaceX nun regulär handelbar ist, können Sie Ihr Risiko präzise steuern: [https://www.hiive.com/securities/spacex-stock]
1. Absicherung über Put-Optionen (Classic Protective Put)
Dies ist die sauberste Methode, um sich als Long-Anleger abzusichern, ohne die Aktie verkaufen zu müssen.
- Wie es funktioniert: Sie kaufen eine Put-Option auf SPCX mit einem Basispreis (Strike Price) knapp unter dem aktuellen Kurs (z. B. bei 135 USD, wenn die Aktie bei rund 142–146 USD notiert). [https://robinhood.com/us/en/stocks/SPCX/, https://www.google.com/finance/quote/SPCX:NASDAQ]
- Der Effekt: Fällt die Aktie stark, gewinnt die Option an Wert und gleicht den Verlust in Ihrem Depot fast 1:1 aus. Steigt die Aktie entgegen Ihren Befürchtungen doch, verfällt die Option wertlos – Ihr einziger Verlust ist die gezahlte Optionsprämie (wie eine Versicherungsgebühr).
2. Der "Covered Call" (Zur Renditeoptimierung bei Seitwärtsphasen)
Wenn Sie nicht an einen brutalen Absturz glauben, sondern eher fehlendes Vertrauen in neue Höchstkurse haben, ist diese Strategie ideal.
- Wie es funktioniert: Sie besitzen die SPCX-Aktie und verkaufen gleichzeitig eine Call-Option (Short Call) mit einem höheren Basispreis (z. B. 165 USD).
- [https://www.hiive.com/securities/spacex-stock, https://www.tradingkey.com/de/analysis/stocks/us-stocks/261972511-spacex-options-debuts-breaking-record-first-day-trading-volume-investors-opportunities-tradingkey]
- Der Effekt: Sie erhalten sofort eine Prämie gutgeschrieben. Fällt oder stagniert die Aktie, polstert diese Prämie Ihren Verlust ab. Steigt die Aktie über 165 USD, müssen Sie Ihre Anteile zwar zu diesem Preis verkaufen, haben aber bis dahin den Kursgewinn plus die Prämie realisiert.
3. Absicherung über Short-Positionen (Paarhandel / CFDs)
Wenn Ihr Broker keine Optionen anbietet, können Sie über Differenzkontrakte (CFDs) arbeiten.
- Teil-Short: Sie verkaufen einen Teil der Positionsgröße als CFD leer (Short). Wenn Sie 100 SPCX-Aktien besitzen, gehen Sie mit 30 oder 50 Stück short.
- Der Effekt: Sie mindern Ihr Marktrisiko (Beta) temporär ab. Gewinnt die Aktie, verlieren Sie auf der Short-Seite, partizipieren aber mit den restlichen Aktien. Fällt sie, federt der Short-Gewinn den Buchverlust ab.
Das ist m.M.n. eine Lull und Lall News.
Du bist der Meinung das Space X mit dieser Börsenbewertung das gleiche auf die Platte bringen kann wie deine genannten Aktien? Alphabet...Amazon etc.! Wie kommst du darauf?