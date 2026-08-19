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    Nasa

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    Neuer Mondkrater nach Einschlag eines SpaceX-Teils

    Für Sie zusammengefasst
    • Falcon-9-Trümmer hinterlassen 18-Meter-Krater
    • Nasa-Sonde vermisst den Krater mit Kamerabildern
    • Sonnenaktivität und Schwerkraft lenkten die Stufe
    Nasa - Neuer Mondkrater nach Einschlag eines SpaceX-Teils
    Foto: stock.adobe.com

    CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Der Einschlag von Teilen einer SpaceX-"Falcon 9"-Rakete Anfang August hat auf dem Mond einen Krater hinterlassen: Vor wenigen Tagen entstandene Aufnahmen der Nasa-Sonde "Lunar Reconnaissance Orbiter" zeigen die Einschlagstelle, die Wissenschaftlern zufolge umgerechnet etwa 18 Meter breit und weniger als 3 Meter tief ist, wie die Nasa mitteilte. Auf Fotos, die dieselbe Mondfläche vor und nach dem Einschlag vom 5. August abbilden, ist die Veränderung zu sehen.

    Die Dimension des Kraters hätten Experten dank der Vielzahl an Blickwinkeln unter verschiedenen Lichtverhältnissen schätzen können, teilte die Nasa weiter mit. Demnach dienten ihnen für die Breite des Kraters Bilder, auf denen der Kraterrand deutlich zu erkennen war. Anhand der Länge seines Schattens schätzten sie der Nasa zufolge seine ungefähre Tiefe ab. Um diese Details zu erfassen, habe die Sonde ihre Schmalwinkelkamera eingesetzt, die sogar Objekte mit einer Breite von nur 3 Fuß (umgerechnet 0,91 Meter) erkennen könne.

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    "Die richtige Ausrichtung (der Kamera) war nur die halbe Herausforderung; auch das Timing musste präzise sein", heißt es in der Mitteilung weiter. "Hätte die Kamera auch nur zehn Sekunden zu früh oder zu spät ausgelöst, wäre das Ziel um zehn Meilen (etwa 16 Kilometer) aus der Bildmitte gewandert." Die Sonde umkreist den Mond der Nasa zufolge alle zwei Stunden. Die Lokalisierung der Einschlagstelle sei dank einer weltweiten Zusammenarbeit zwischen Experten und Amateurastronomen gelungen, hieß es weiter.

    SpaceX: Sonnenaktivität und Gravitation lenkten Oberstufe Richtung Mond

    Die "Falcon 9"-Rakete von SpaceX war am 15. Januar 2025 mit den Mondlandern "Blue Ghost" (Firefly Aerospace) und "Resilience" (ispace) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Die untere Raketenstufe kehrte zur Erde zurück, die Oberstufe blieb jedoch im All. Warum die Oberstufe ungeplant auf dem Mond einschlug, das erklärte eine SpaceX-Managerin mit einer Kombination aus Sonnenaktivität und Gravitationskräften, die sie auf einen Kurs zum Mond gelenkt hätte.

    Vom 20. Juli 2026 an hatten US-Astronom Bill Gray und die Nasa gewarnt, dass die Oberstufe der "Falcon 9" voraussichtlich am 5. August 2026 ungeplant auf dem Mond aufschlagen werde, was dann auch geschah. Die NASA betonte damals: "Es gibt keine Gefahr für die Erde." Vor rund vier Jahren war erstmals eine ungeplante Kollision eines Raketenteils mit dem Mond bekanntgeworden - damals vermutlich ein Teil einer alten chinesischen Rakete (Chang'e 5-T1-Mission, 2014). China wies diese Berichte zurück./aae/DP/stw

    SpaceX

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 123,2 auf Tradegate (19. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +5,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 943,72 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 230,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +71,34 %/+102,35 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz möglicher Mitarbeiterverkäufe, weiterer Lock-up-Freigaben, hoher Zinsen und geopolitischer Unsicherheit stabile, weiterhin sehr hohe Bewertung der SpaceX-Aktie. Ein Rebound und möglicher Short-Squeeze gelten als weitgehend abgeschlossen; erwartet werden hohe Volatilität und Kurse bis 100 US-Dollar. Kritisiert werden geringe Profitabilität, Starlink-Schulden, starke Konkurrenz sowie Risiken der KI-Finanzierung über SPVs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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