Netflix zeigt Schumachers Aufstieg
Drama und WM-Triumph
- Netflix zeigt ab 2. Oktober Schumachers ersten Titel
- Doku zeigt Schumachers Weg zum Weltmeister 1994
- Weggefährten erinnern an Schumi-Mania und Saisonverlauf
BERLIN (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Netflix veröffentlicht am 2. Oktober eine neue Dokumentation über Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. "Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende" blickt auf die Saison 1994 zurück, in der der damals 25-Jährige seinen ersten von insgesamt sieben Titeln gewann.
Im Mittelpunkt soll Schumachers Weg vom Außenseiter zum Weltmeister stehen. Die Saison war geprägt von sportlichen Erfolgen, Manipulationsvorwürfen gegen sein Team Benetton und tragischen Ereignissen. Dazu gehörten die tödlichen Unfälle des Österreichers Roland Ratzenberger und des dreimaligen Weltmeisters Ayrton Senna.
Weggefährten erinnern sich
Auch Schumachers damalige Freundin und heutige Ehefrau Corinna kommt zu Wort. Zudem erinnern sich unter anderem der frühere Benetton-Teamchef Flavio Briatore, Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone sowie die ehemaligen Fahrer David Coulthard und Schumachers Manager Willi Weber.
Die Dokumentation thematisiert auch die Anfänge der sogenannten "Schumi-Mania" in Deutschland. Schumacher setzte sich im Saisonfinale im australischen Adelaide mit einem Punkt Vorsprung gegen den Briten Damon Hill durch - auch dieses Rennen wurde kontrovers diskutiert./wma/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 66,96 auf Tradegate (19. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 280,11 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +26,08 %/+63,16 % bedeutet.
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Für mich ist das jetzt der einstieg mit einer kleinen Position. Kann gerne noch etwas fallen aber ich gehe doch eher von einem rebound aus.
So ist es meist. Gehen die Kurse nach oben, wird mehr diskutiert (Euphorie), gehen die Kurse runter, oder bewegen sich nicht in dem Tempo wie erhofft, dann wird's ruhig im Forum (Depression). Stürzen die Kurse, herrscht Hektik auch im Forum. Meine Beobachtung.
Kann gut sein dass Netflix/Paramount auch pokern.
Ich sehe es mal so aus Netflix Sicht, sollen die sich krass verschulden und das kaufen, und wir kaufen dann in 5 Jahren einfach den insolventen Laden Paramount zum halben Preis auf.