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    Netflix zeigt Schumachers Aufstieg

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    Drama und WM-Triumph

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix zeigt ab 2. Oktober Schumachers ersten Titel
    • Doku zeigt Schumachers Weg zum Weltmeister 1994
    • Weggefährten erinnern an Schumi-Mania und Saisonverlauf
    Netflix zeigt Schumachers Aufstieg - Drama und WM-Triumph
    Foto: Ken Wolter - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Netflix veröffentlicht am 2. Oktober eine neue Dokumentation über Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. "Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende" blickt auf die Saison 1994 zurück, in der der damals 25-Jährige seinen ersten von insgesamt sieben Titeln gewann.

    Im Mittelpunkt soll Schumachers Weg vom Außenseiter zum Weltmeister stehen. Die Saison war geprägt von sportlichen Erfolgen, Manipulationsvorwürfen gegen sein Team Benetton und tragischen Ereignissen. Dazu gehörten die tödlichen Unfälle des Österreichers Roland Ratzenberger und des dreimaligen Weltmeisters Ayrton Senna.

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    Weggefährten erinnern sich

    Auch Schumachers damalige Freundin und heutige Ehefrau Corinna kommt zu Wort. Zudem erinnern sich unter anderem der frühere Benetton-Teamchef Flavio Briatore, Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone sowie die ehemaligen Fahrer David Coulthard und Schumachers Manager Willi Weber.

    Die Dokumentation thematisiert auch die Anfänge der sogenannten "Schumi-Mania" in Deutschland. Schumacher setzte sich im Saisonfinale im australischen Adelaide mit einem Punkt Vorsprung gegen den Briten Damon Hill durch - auch dieses Rennen wurde kontrovers diskutiert./wma/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 66,96 auf Tradegate (19. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 280,11 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +26,08 %/+63,16 % bedeutet.





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