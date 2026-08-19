🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHMS Bergbau AktievorwärtsNachrichten zu HMS Bergbau
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    HMS Bergbau meldet vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026

    Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Umsatz, Ergebnis und neue Rohstoffprojekte legen deutlich zu und untermauern die ambitionierte Jahresprognose.

    HMS Bergbau meldet vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr 2026 um rund 71 % auf etwa 1,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 643 Mio. Euro).
    • Das EBITDA erhöhte sich auf 22,5 Mio. Euro; bereinigt um Sondereffekte lag es bei 14,1 Mio. Euro.
    • Ein positiver Einmaleffekt von 8,4 Mio. Euro entstand durch die Konsolidierung von Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika.
    • Das Handelsgeschäft mit Massenschüttgütern, Flüssigbrennstoffen und Metallerzen entwickelte sich stark; März und April waren die bislang erfolgreichsten Monate bei der bewegten Tonnage.
    • Die Kohleminen in Südafrika und Botswana haben die Produktion gestartet und sollen noch 2026 die Vollproduktion erreichen; für das Langpan-Chromerzprojekt wurde eine exklusive Abnahmevereinbarung über mindestens acht Jahre abgeschlossen.
    • Die Jahresprognose wurde bestätigt: Für 2026 werden rund 2 Mrd. Euro Umsatz und 35 Mio. Euro bereinigtes EBITDA erwartet; der vollständige Halbjahresbericht erscheint am 30. September 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei HMS Bergbau ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im Plus.


    HMS Bergbau

    0,00 %
    +5,61 %
    -1,43 %
    +288,57 %
    ISIN:DE0006061104WKN:606110
    HMS Bergbau direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HMS Bergbau meldet vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026 Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Umsatz, Ergebnis und neue Rohstoffprojekte legen deutlich zu und untermauern die ambitionierte Jahresprognose.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     