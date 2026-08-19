HMS Bergbau meldet vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2026
Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Umsatz, Ergebnis und neue Rohstoffprojekte legen deutlich zu und untermauern die ambitionierte Jahresprognose.
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- Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr 2026 um rund 71 % auf etwa 1,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 643 Mio. Euro).
- Das EBITDA erhöhte sich auf 22,5 Mio. Euro; bereinigt um Sondereffekte lag es bei 14,1 Mio. Euro.
- Ein positiver Einmaleffekt von 8,4 Mio. Euro entstand durch die Konsolidierung von Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika.
- Das Handelsgeschäft mit Massenschüttgütern, Flüssigbrennstoffen und Metallerzen entwickelte sich stark; März und April waren die bislang erfolgreichsten Monate bei der bewegten Tonnage.
- Die Kohleminen in Südafrika und Botswana haben die Produktion gestartet und sollen noch 2026 die Vollproduktion erreichen; für das Langpan-Chromerzprojekt wurde eine exklusive Abnahmevereinbarung über mindestens acht Jahre abgeschlossen.
- Die Jahresprognose wurde bestätigt: Für 2026 werden rund 2 Mrd. Euro Umsatz und 35 Mio. Euro bereinigtes EBITDA erwartet; der vollständige Halbjahresbericht erscheint am 30. September 2026.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei HMS Bergbau ist am 20.08.2026.
Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im
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