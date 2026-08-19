Klarna Group Registered: HMS Bergbau Posts Preliminary H1 2026 Results
HMS Bergbau AG accelerated its growth in early 2026, boosting revenue, earnings and mining activities while confirming an ambitious full-year outlook.
Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com
- HMS Bergbau AG’s revenue rose by approximately 71% year-on-year to around EUR 1.1 billion in the first half of 2026.
- EBITDA increased to EUR 22.5 million, including EUR 8.4 million in one-off effects; adjusted EBITDA reached EUR 14.1 million.
- The trading business performed strongly across bulk products, liquid fuels and metal ores, with record tonnage handled in March and April.
- HMS expanded its mining activities, including an exclusive minimum eight-year off-take agreement for the full chromite output of the Langpan project in South Africa.
- Production started at HMS’s coal mines in South Africa and Botswana, which are expected to reach full production during 2026.
- The company confirmed its full-year forecast of approximately EUR 2 billion in revenue and EUR 35 million in adjusted EBITDA.
The price of Klarna Group Registered at the time of the news was 13,080EUR and was down -0,61 % compared with the previous
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