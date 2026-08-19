Total Metals ermittelt 31,7 g/t Au in einer Stichprobe und bestätigt vorrangige Bohrziele auf seinem hochgradigen Goldprojekt Menary in Ontario

19. August 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. („Total Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich, die Analyseergebnisse des ersten Kartierungs- und Probenahmeprogramms auf seinem Goldkonzessionsgebiet Menary (das „Projekt“) im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario bekannt zu geben.

„Anhand unseres ersten Kartierungs- und Probenahmeprogramms konnten wir die hochgradige Beschaffenheit des Konzessionsgebiets Menary, insbesondere in den Zonen Galbraith ‚A‘ und Wagg, erfolgreich bestätigen. Die Entnahme von 83 Stichproben, von denen mehr als 50 % mineralisiert waren und zu denen eine herausragende Probe mit 31,7 g/t Au mit sichtbarem Gold gehörte, unterstreicht die Robustheit dieses Goldsystems. Wir nutzen diese Ergebnisse nun, um auf dem gesamten Konzessionsgebiet strukturelle Kontrollen zu ermitteln, sodass wir genaue Ziele mit hoher Priorität für unser bevorstehendes Bohrprogramm definieren können“, so Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals.

HIGHLIGHTS:

Zu den hervorragenden Analyseergebnissen für Gold der ersten Prospektionsstichproben gehören:

- 31,7 g/t aus der Zone Galbraith „A“

- 9,61 g/t aus der Zone Wagg

- 6,42 g/t aus der Zone Galbraith „A“ und

- 3,46 g/t aus der Zone Wagg

Die Arbeiten gehen zur Ermittlung der strukturellen Kontrollen der Goldvorkommen auf dem Konzessionsgebiet und neuer vorrangiger Ziele über. Überdies werden die Anträge auf Erteilung von Bohrgenehmigungen vorbereitet.

Beschreibung und Ergebnisse des Arbeitsprogramms

Im Rahmen der Explorationsarbeiten vorheriger Betreiber wurden bei Menary vier hochgradige Goldvorkommen identifiziert, einschließlich der Zonen Galbraith „A“, Wagg, New Shear und Road. Die begrenzten historischen Explorationsarbeiten konzentrierten sich in erster Linie auf das unmittelbare Gebiet der Vorkommen, wobei die fortschrittlichsten Arbeiten (darunter Schlitzprobenahmen aus Schürfgräben und Bohrungen) in den Zonen Galbraith „A“ und Wagg stattfanden (eine Zusammenfassung entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 22. Dezember 2025). Die Ergebnisse der historischen Stichprobenahmen durch frühere Betreiber zeigten Werte von bis zu 8.120 g/t Gold in der Zone Galbraith „A“ an. Die Lage der Goldvorkommen auf dem Konzessionsgebiet ist in Abbildung 1 dargestellt; eine Zusammenfassung der bedeutenden historischen Stichproben der vorherigen Betreiber ist in Tabelle 1 gegeben.

Abbildung 1. Geologie und Goldvorkommen des Konzessionsgebiets Menary mit der Verteilung der historischen Stichproben vorheriger Betreiber.

Tabelle 1. Beschreibung und Standort der bedeutenden (>5 g/t Au) historischen Stichproben der vorherigen Betreiber auf dem Konzessionsgebiet Menary.

Probe-Nr. Zone Easting Northing Ag (g/t) Au (g/t) RRR399113 Galbraith „A“ 435650 5426707 91,7 8.120 RRR399115 Galbraith „A“ 435650 5426707 19,15 1.885 RRR399114 Galbraith „A“ 435651 5426708 19,55 1.400 RRR399112 Galbraith „A“ 435650 5426707 7,78 566 RRR399057 Wagg 435629 5425846 1,39 186,5 RRR399106 Wagg 435608 5425863 3,33 134,5 RRR399058 Wagg 435618 5425904 1,34 51,1 RRR399107 Wagg 435627 5425847 0,54 29,7 L034352 Galbraith „A“ 435606 5426696 0,32 15,25 RRR399116 New Shear 436210 5426246 1,74 11,05 RRR399122 Wagg 435507 5425633 0,28 9,56 L034322 Galbraith „A“ 435727 5426665 0,19 9,12 L034303 Galbraith „A“ 435608 5426687 0,10 8,75 RRR399004 Wagg 435645 5425835 0,19 6,86 RRR399014 Wagg 435624 5425837 0,50 6,72 RRR399118 New Shear 436211 5426253 20,6 6,00

Koordinatensystem NAD83 / Zone 15

Eine Feldcrew der unter Vertrag genommenen Firma Bayside Geoscience Inc. führte eine kurze sechstägige erste Feldkampagne durch, um die Ausrichtung der bekannten Erzgangzonen und die vorherigen Probenahmen auf dem Konzessionsgebiet zu bestätigen sowie die in den staatlichen geophysikalischen Messungen und Satellitenbildern ersichtlichen Trends zu bewerten. Damit soll ein struktureller Rahmen erarbeitet werden, der zur Ausrichtung der anschließenden Explorationsphasen beitragen soll.

Es wurden insgesamt 83 Stichproben aus Quarzgang- und alteriertem Gesteinsmaterial für die Analyse entnommen; davon wiesen 55 % eine Sulfidmineralisierung oder einen Eisenhut (Gossan) auf. Zwei Quarzgangproben enthielten augenscheinlich sichtbares Gold. Die bedeutenden Ergebnisse (> 1 g/t Au) aus dem Probenahmeprogramm sind in Tabelle 2 angeführt und die räumliche Verteilung sämtlicher Proben im Jahr 2026 ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2. Geologie und Goldvorkommen des Konzessionsgebiets Menary mit der Verteilung der Stichproben aus dem Programm 2026.

Tabelle 2. Beschreibung und Standort der bedeutenden (>1 g/t Au) Stichproben aus dem Programm 2026.

Probe-Nr. Probetyp Zone Easting Northing Lithologie Vorhandene Mineralisierung Ag (g/t) Au (g/t) H185013 Ausbiss Galbraith „A“ 435715 5426607 Quarzgang Sichtbares Gold (feine Sprenkel in einer Bruchfläche) 3,67 31,7 H185042 Ausbiss Wagg 435635 5425837 Quarzgang Ausgeprägter eiserner Hut 0,23 9,61 H185034 Ausbiss Galbraith „A“ 435608 5426688 Quarzgang Chalkopyrit 0,26 6,42 H185037 Ausbiss Wagg 435705 5425739 Quarzgang Pyrit-Chalkopyrit 0,58 3,46 H185039 Ausbiss Wagg 435656 5425834 Quarzgang/mafisches Vulkangestein Chalkopyrit-Arsenopyrit 0,36 1,05

Koordinatensystem NAD83 / Zone 15

Nur eine der zwei Proben, in denen sichtbares Gold beobachtet wurde, lieferte einen bedeutenden Wert (31,7 g/t Au) in der Zone Galbraith „A“. Die andere Probe, die ebenfalls aus Galbraith „A“ stammte, enthielt mit einem Analyseergebnis von 0,21 g/t Au keinen beachtlichen Goldwert. In Abbildung 3 ist das Gebiet der Probenahmen in kleinerem Maßstab dargestellt, wobei die bedeutenden Werte hervorgehoben sind.

Abbildung 3. Zentraler Bereich des Konzessionsgebiets Menary mit den bedeutenden Proben (>1 g/t Au) aus dem Programm 2026.

Nächste Schritte

Zur weiteren Verbesserung des Verständnisses und der fortlaufenden Prüfung des Goldpotenzials des Konzessionsgebiets sollen 2026 die folgenden nächsten Schritte auf dem Projekt unternommen werden:

- Durchführung einer hochauflösenden drohnengestützten magnetischen Flugvermessung über dem Konzessionsgebiet. Das Unternehmen absolvierte vor Kurzem eine drohnengestützte magnetische Vermessung über seinem Konzessionsgebiet High Lake Gold, die sich für die Identifizierung potenzialreicher Goldexplorationsziele als wertvoll erwies.

- Durchführung eines Phase-2-Feldprogramms mit weiteren Probenahmen und Kartierungen, um die vorrangigsten Bohrziele zu ermitteln. Phase 2 wird noch systematischere Schlitzprobenahmen umfassen.

- Einreichung eines umfassenden Genehmigungsantrags für fortgeschrittene Explorationsarbeiten, um Explorationsbohrungen und erweiterte Schürfgrabungen an der Oberfläche zu ermöglichen.

Vorsorglicher Hinweis zu Stichproben

Die in dieser Pressemitteilung erörterten Stichproben wurden unter Einsatz eines selektiven Gesteinsstichprobenahmeverfahrens im Gelände gewonnen, um die Mineralisierung bei einem Vorkommen oder andere geologische Merkmale von Interesse in Ausbissen zu bewerten, und lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die im gesamten Konzessionsgebiet lagernde Mineralisierung zu. Die Analysegehalte dieser Proben sollten als Hinweis auf das Vorkommen einer Mineralisierung gewertet werden und nicht als ein Durchschnittsgehalt.

Im Hinblick auf die historischen Stichproben hat die Prüfung der historischen Aufzeichnungen und Informationen durch das Unternehmen die Gültigkeit der in dieser Pressemitteilung präsentierten historischen Informationen angemessen belegt; das Unternehmen kann die Genauigkeit dieser historischen Daten, einschließlich der zur Entnahme und Analyse der Proben eingesetzten Verfahren, jedoch nicht direkt verifizieren. Das Unternehmen hält Anleger daher dazu an, bei der Bewertung der historischen Ergebnisse die notwendige Vorsicht walten zu lassen.

QA/QC-Verfahren

Die Kartierungen und Probenahmen wurden während der Dauer des Programms von Mitarbeitern der Firma Bayside Geoscience Inc. im Auftrag des Unternehmens durchgeführt. Die Gesteinsproben wurden zusammen mit Probenetiketten in Plastikbeutel gegeben und darin versiegelt. In die Probenabfolge wurden zudem zertifizierte Referenzmaterial-(CRM)-Standard- und Leerproben in versiegelten Plastikbeuteln eingefügt. Alle Proben wurden von Mitarbeitern von Bayside sicher an AGAT Laboratories Ltd. geliefert. Die Probenaufbereitung und die Goldanalyse, einschließlich der anfänglichen 30-g-Brandprobe mit abschließendem AAS-Verfahren (202-051) sowie gegebenenfalls Überbereichsanalysen bei Überschreitung der oberen Messgrenze, erfolgten vollständig in Thunder Bay. Der Aufschluss mit vier Säuren und die Multi-Element-Analyse auf 48 Elemente (ICP-OES/ICP-MS-Abschluss, 201-071) erfolgte am Standort von AGAT in Calgary. Bei Bedarf wurden Proben mit Werten von >10 g/t Au erneut mithilfe gravimetrischer (202-064) und metallischer Siebverfahren (202-121) untersucht. Die internen Laborstandard- und Leerproben wurden ebenfalls von AGAT analysiert; die entsprechenden Ergebnisse wurden zusammen mit den zertifizierten Analyseergebnissen gemeldet.

Goldprojekt Menary

Das 275,6 Hektar große Konzessionsgebiet Menary, das sich 18 km nordöstlich des Goldprojekts Rainy River von Coeur Mining befindet, ist Gegenstand einer Option von Destroismaisons CLM Holdings Corporation, welcher zufolge das Unternehmen sämtliche Anteile (100 %) am Konzessionsgebiet erwerben kann (vollständige Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 24. März 2026).

Qualifizierte Person

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Total Metals Corp.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold- und kritischen Mineralvorkommen im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen und Explorationsziele für kritische Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Purdex-Zone auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt auch über eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das sich in strategischer Lage in der Kenora Mining Division in Ontario befindet und sich im Süden eine gemeinsame Grenze mit den Claims von Rainy River teilt, die derzeit von Coeur Mining Inc. („Coeur“) nach dessen Übernahme von New Gold Inc. im Wert von rund 7 Milliarden US$ erworben werden. Der jüngste Neuzugang ist das Konzessionsgebiet Pick Lake des Unternehmens, das aus 75 Claims und einer Mineralpacht mit mehr als 5.260 Hektar Gesamtfläche besteht und im Süden über eine an den Trans-Canada Highway angeschlossene Straße zugänglich ist. Die Lagerstätte mit kritischen Mineralen bei Pick Lake weist eine durchschnittliche Streichlänge von rund 250 m und eine Tiefenausdehnung auf, die bis in Tiefen von 300 bis 1.200 m erprobt wurde.

www.totalmetalscorp.com

Vorsorgliche Hinweise

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Tyler Thorburn

President und Chief Executive Officer

info@totalmetalscorp.com

(416) 873-7662

Zukunftsgerichtete Informationen

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Die Total Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 0,120EUR auf Tradegate (18. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.