ANALYSE-FLASH
UBS belässt DocMorris auf 'Neutral' - Ziel 10,70 Franken
- UBS belässt DocMorris auf Neutral mit Kursziel
- Analyst erwartet durchwachsene Reaktion auf Zahlen
- Höhere Ziele treffen auf enttäuschende Resultate
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 10,70 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet am Mittwoch mit einer durchwachsenen Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Schweizer. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der Free Cashflow weiter negativ./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 9,615 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um -4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,91 %.
Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 510,64 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8750CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von +2,91 %/-7,38 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 10,70 Euro
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DocMorris bald in Apotheken?
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