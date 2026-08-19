UBS belässt DocMorris auf 'Neutral' - Ziel 10,70 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 9,615 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um -4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,91 %.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 510,64 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8750CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von +2,91 %/-7,38 % bedeutet.