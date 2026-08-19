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    Verband

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    Kerosinverbrauch pro Passagier gesunken

    Für Sie zusammengefasst
    • Kerosinverbrauch deutscher Airlines weiter gesunken
    • Flottenerneuerung senkt Verbrauch und Emissionen
    • Lieferverzögerungen bremsen die Flottenerneuerung
    Verband - Kerosinverbrauch pro Passagier gesunken
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei den deutschen Fluggesellschaften ist der durchschnittliche Kerosinverbrauch pro Passagier im vergangenen Jahr erneut gesunken. Für eine Strecke von 100 Kilometern mussten pro Kopf 3,32 Liter Flugbenzin aufgewendet werden, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) berichtet. 2024 hatte der Wert bei 3,44 Litern gelegen und im Jahr 1990 noch bei 6,3 Litern.

    Der Verband führt den Rückgang auf die fortschreitende Modernisierung der Flotten zurück. Nach Verbandsangaben verfügen die deutschen Airlines wie Lufthansa oder Condor derzeit über 848 Flugzeuge. Bis 2036 seien 423 neue Maschinen bestellt oder vorgemerkt. "Der Austausch eines älteren Flugzeugs gegen ein Modell der neuesten Generation senkt den Kerosinverbrauch und die CO?-Emissionen unmittelbar um bis zu 25 Prozent", erklärt dazu BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

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    Nach Angaben des BDL bremsen Lieferverzögerungen bei Herstellern die weitere Flottenerneuerung. Moderne Langstreckenflugzeuge verbrauchten je nach Bestuhlung zwischen 2,1 und 2,5 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer. Kritiker wie die Umweltorganisation Atmosfair verweisen allerdings darauf, dass der Luftverkehr seine Klimaziele insgesamt weiterhin verfehlt./ceb/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 7,888 auf Tradegate (19. August 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,46 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +1,14 %/+1,14 % bedeutet.





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