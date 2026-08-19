Kerosinverbrauch pro Passagier gesunken

Nach Angaben des BDL bremsen Lieferverzögerungen bei Herstellern die weitere Flottenerneuerung. Moderne Langstreckenflugzeuge verbrauchten je nach Bestuhlung zwischen 2,1 und 2,5 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer. Kritiker wie die Umweltorganisation Atmosfair verweisen allerdings darauf, dass der Luftverkehr seine Klimaziele insgesamt weiterhin verfehlt./ceb/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 7,888 auf Tradegate (19. August 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,46 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +1,14 %/+1,14 % bedeutet.