Heidelberger Druck: Drohnenabwehr, Batteriespeicher und ein tiefrotes Quartal

Zusammen mit dem ukrainischen Entwickler Skyeton entstehen künftig autonome Luft-Boden-Systeme, zudem plant Heidelberg den Einstieg in die Fertigung von Natrium-Ionen-Batteriespeichern. Konzernchef Jürgen Otto sprach von Investitionen entlang der strategischen Agenda, mit denen die Marktposition gestärkt und neue Potenziale erschlossen werden sollen.

Heidelberger Druck krempelt sein Geschäftsmodell um. Der SDAX-Konzern steigt in die Bereiche Drohnenabwehr und Energiespeicher ein und will damit über das klassische Druckmaschinengeschäft hinauswachsen.

An der Börse kam die Nachricht am Mittwoch nicht gut an. Nachdem zeitgleich die Quartalszahlen vorlagen, brach die Aktie zeitweise um mehr als 5 Prozent ein. Seit Jahresbeginn steht damit ein Kursminus von rund einem Drittel zu Buche, Heidelberg zählt zu den schwächsten Werten im ansonsten robusten Nebenwerteindex.

Grund für den Kursrutsch war auch das schwache erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27. Der Umsatz sank von 466 auf 404 Millionen Euro, der Nettoverlust weitete sich von 11 auf 32 Millionen Euro aus. Die bereinigte Ebitda-Marge brach auf 0,2 Prozent ein.

Als Belastungsfaktor nannte das Unternehmen unter anderem das Auslaufen eines staatlichen Förderprogramms in Italien, das die Bestellungen im Bereich Print & Packaging drückte. Der Auftragseingang blieb mit 537 Millionen Euro nahezu stabil, der Auftragsbestand kletterte von 639 auf 762 Millionen Euro.

Warburg-Analyst Stefan Augustin bewertete die Zahlen milder als der Markt. Er sprach von einem saisonal typisch schwachen Jahresstart und verwies darauf, dass der Gewinn knapp über seinen Schätzungen gelegen habe, auch wenn der Umsatz verfehlt wurde. Positiv wertete er die robuste Auftragslage sowie die Bestätigung der Jahresprognose.

Heidelberg rechnet weiter mit stabilem Konzernumsatz und einer spürbar verbesserten Ebitda-Marge gegenüber dem Vorjahreswert von 6,6 Prozent. Augustin bestätigte seine Kaufempfehlung mit Kursziel 1,80 Euro, bei einem Kurs von 1,36 Euro ein Aufwärtspotenzial von 32 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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