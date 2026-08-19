Nord-Stream-Anschläge
Verdächtiger in Kroatien festgenommen
Für Sie zusammengefasst
- Weiterer Verdächtiger zu Nord-Stream-Anschlägen
- Festnahme erfolgte durch kroatische Behörden
- Bundesanwaltschaft ließ ihn in Kroatien festnehmen
Foto: Emphyrio - pixabay
KARLSRUHE/PULA (dpa-AFX) - Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines im September 2022 ist ein weiterer Verdächtiger gefasst worden. Die Bundesanwaltschaft ließ den Mann in Kroatien von dortigen Beamten festnehmen, wie die Karlsruher Behörde mitteilte./jml/avg/DP/mis
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Ken_Ken schrieb 05.08.26, 12:03
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Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Youtube-Quellen.
Wenn schon auf CNN öffentlich diskutiert wird, wie wenig Raketen die USA übrig haben - warum soll der Iran jetzt nicht die USA bis zum letzten ausquetschen. Die US-Gegenblockade juckt das Regime nicht - wenn die Bevölkerung aufmuckt wird geschossen.
Ich glaube an das Friedensabkommen erst wenn es beide Seiten öffentlich unterzeichnet haben...
cathunter schrieb 23.07.26, 22:34
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Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)
Alles widerlegt was du da behauptest. Systematische Verfolgung von "Russen" gab es in den besetzten Gebieten nicht, die einen Einmarsch gerechtfertigt hätten. Das Gegenteil war der Fall, 2014 und später ha die 5.Kolonne Moskaus (schon 2014 war die russische Armee dabei, eben inoffiziell) unter den Ukrainern gewütet.
Russen greifen nach deiner Lesart nie Zivile Ziele an, nur die bösen Ukrainer.
Klar, die Ukrainer sind in Russland einmarschiert und Putin hat aus reiner Selbstverteidigung die Spezialoperation begonnen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif
Putin ist schliesslich laut "Gasgerd" auch ein lupenreiner Demokrat. Er erinnert mich stark an unseren zugewanderten "Führer", der deutsche Soldaten in polnische Uniformen gesteckt und Scheinangriffe hat durchführen lassen, um verkünden zu können "Seit 5.45 wird zurückgeschossen..." Der Rest sollte bekannt sein.
Niemand hat "Zar Putin" dazu gezwungen diesen Krieg anzufangen, das reine Machtgier und imperiales Denken, weil er eine Ukraine, die sich dem Westen und seinen Werten für ein besseres Leben zuwenden wollten, nicht als Nachbarn haben wollte. Wäre die Ukraine damals weit vor 2014 in die Nato aufgenommen worden, hätte dieser Krieg niemals stattgefunden. Unsere tolle Angela war 2008 bereits dagegen. Hätte die all die Jahre, als sie Kanzlerin war, unser Land progressiv nach vorne gebracht, anstatt nur zu verwalten, dann hätten wir viele Probleme nicht, mit denen wir heute konfrontiert sind.
Rainolaus schrieb 23.07.26, 20:44
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Schau Dir lieber mal an was in der Ukraine seit 2014 passierte. Am besten den sehr umfangreichen Bericht dazu von der hervorragenden Gabriele Krone-Schmalz
Russland ist nicht einfach so über die arme Ukraine her gefallen. Dazu gab es eine lange Vorgeschichte.
Ihr ARD Nachplapperer seid irgendwie alle gleich.
Und Butscha war gestellt. Das hat man damals gesehen, wenn man nicht blind war und es wurde bereits auch zugegeben.
German Angst Fraktion habe ich bei Corona gesehen. Die gleiche Fraktion ist jetzt richtig geil auf einen Krieg.
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