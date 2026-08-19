Iran prüft Angriffe auf US-Ziele in Europa – welche Standorte Teheran nennt

Zu den potenziellen Zielen zählt der Luftwaffenstützpunkt Bezmer in Bulgarien, den US-Flugzeuge zum Auftanken nutzen können. Auch Zypern taucht in den Überlegungen auf, wo im März bereits ein britischer Luftwaffenstützpunkt mutmaßlich von einer iranischen Drohne getroffen wurde. Zudem erwägt Teheran laut Financial Times Angriffe auf Unterwasser-Glasfaserkabel in der Straße von Hormus.

Iran erwägt für den Fall einer weiteren Eskalation des Krieges durch Donald Trump offenbar Angriffe auf US-Militärziele in Europa. Nach einem Bericht der Financial Times, auf den sich CNBC beruft, wurden Einrichtungen in Bulgarien und Zypern als mögliche Ziele diskutiert. Zwei Insider des iranischen Regimes bestätigten demnach entsprechende Überlegungen. CNBC konnte die Angaben nicht unabhängig verifizieren.

Die Drohung fällt in eine Phase, in der die Gespräche zwischen Washington und Teheran faktisch zusammengebrochen sind. Trump erklärte am Dienstag, es fänden "keine Gespräche oder Unterredungen statt oder seien geplant". Gleichzeitig schloss er eine Verlängerung des am Montag ausgelaufenen 60-tägigen Waffenstillstandsabkommens aus.

Für die Märkte bleibt Hormus damit der gefährlichste Hebel. Der Schiffsverkehr durch die Meerenge ist weiterhin extrem gering, obwohl Trump behauptet, die Route sei wieder geöffnet. Bei einem Angriff auf ein Frachtschiff kam Anfang der Woche ein Mensch ums Leben. Fox News zitierte einen iranischen Militärsprecher zudem mit der Drohung, Schiffe, die die Passage durchqueren wollten, würden "einige schöne Löcher in ihren Rümpfen vorfinden".

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate verschärfen den Druck. Abu Dhabi setzte am Mittwoch den gesamten Handel, wirtschaftlichen Austausch und alle Finanztransaktionen mit Iran bis auf Weiteres aus. Zuvor hatten die VAE gemeldet, zwei iranische ballistische Raketen seien in Richtung ihrer Hoheitsgewässer abgefeuert worden. Teheran weist den Vorwurf zurück.

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Für Anleger steigt damit das Risiko einer weiteren Ausweitung des Konflikts deutlich. Angriffe auf US-Stützpunkte in Europa oder auf Infrastruktur rund um Hormus könnten Ölpreise, Transport- und Versicherungskosten erneut nach oben treiben und gleichzeitig Rüstungswerte befeuern. Die entscheidende Frage ist nicht mehr nur, wie lange der Krieg dauert – sondern wie weit er sich geografisch noch ausdehnt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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