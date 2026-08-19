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    Besonders beachtet!

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    Target Aktienkurs sinkt weiter - 19.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Target Aktie bisher Verluste von -4,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Target Aktie.

    Besonders beachtet! - Target Aktienkurs sinkt weiter - 19.08.2026
    Foto: Target Brands Inc.

    Target ist eine US-Warenhauskette mit Fokus auf preisbewusste Mittelklassekunden. Sortiment: Lebensmittel, Haushaltswaren, Bekleidung, Elektronik, Eigenmarken. Starke Omnichannel-Strategie mit Drive-Up und Same-Day-Delivery. Marktstellung: Nr. 2/3 im US-Discount- und Mass-Market-Segment. Hauptkonkurrenten: Walmart, Amazon, Costco, Kroger. USP: designorientierte Eigenmarken, kuratierte Sortimente, angenehmeres Store-Erlebnis.

    Target aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.08.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Target Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,17 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,76 %, geht es heute bei der Target Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Target Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,13 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Target Aktie damit um -4,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Target +57,48 % gewonnen.

    Während Target deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,01 %. Damit gehört Target heute zu den auffälligeren Werten.

    Target Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,58 %
    1 Monat +7,86 %
    3 Monate +24,13 %
    1 Jahr +46,19 %
    Stand: 19.08.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Target Aktie

    Es gibt 454 Mio. Target Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,23 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Costco Wholesale notiert im Plus, mit +0,04 %. Kroger notiert im Minus, mit -0,86 %. Walmart ist heute unverändert Dollar General Corporation notiert im Minus, mit -0,91 %.

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    Ob die Target Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Target Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Target

    -4,55 %
    -5,32 %
    +7,89 %
    +23,54 %
    +46,43 %
    +8,74 %
    -38,43 %
    +112,78 %
    +552,56 %
    ISIN:US87612E1064WKN:856243
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