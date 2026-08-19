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    Neue Studie

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    Goldman Sachs: Künstliche Intelligenz setzt Berufsanfänger unter Druck

    Laut Goldman Sachs beginnt die künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt in den wichtigsten entwickelten Volkswirtschaften zu belasten, wobei die Auswirkungen je nach Branche und Alter variieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI bremst seit 2022 das Wachstum offener Stellen
    • Callcenter liegen deutlich unter dem historischen Trend
    • Berufsanfänger spüren den KI-Druck besonders stark
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neue Studie - Goldman Sachs: Künstliche Intelligenz setzt Berufsanfänger unter Druck
    Foto: Xu Haiwei on Unsplash

    Die gute Nachricht zuert: Künstliche Intelligenz verändert den Arbeitsmarkt langsamer, als man es vermuten möchte. Auch, wenn sich die Neueinstellugen verlangsamt haben.

    Goldman Sachs stellte in ihrer am Mittwoch vorgestellten Studie fest, dass Branchen mit stärkerer KI-Automatisierung seit der zweiten Jahreshälfte 2022 ein langsameres Wachstum der offenen Stellen verzeichnen. Dieser Zusammenhang war besonders ausgeprägt in Deutschland, Australien und den USA.

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    Goldman Sachs erklärte in seinem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, dass sich das Beschäftigungswachstum im Bereich der Informations- und Kommunikationsdienstleistungen, einer der Branchen, die am stärksten von KI betroffen sind, seit 2022 in fast allen wichtigen entwickelten Volkswirtschaften verlangsamt hat.

    ABER: Die Beschäftigung in diesen Branchen liegt jedoch weiterhin nahe oder über ihrem langfristigen Trends.

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    Bei genauerer Betrachtung von Branchen mit hohem KI-Bezug stellte Goldman ein ähnliches, wenn auch im Allgemeinen abgeschwächtes Muster von Beschäftigungshemmnissen in anderen entwickelten Märkten fest.

    Laut Goldman ist die Beschäftigung in Callcentern, Softwareverlagen, Unternehmensberatungen und der Werbung in den entwickelten Märkten deutlich unter den historischen Trend gefallen.

    Callcenter stechen besonders hervor. Laut dem Bericht liegt die Beschäftigung in dieser Branche in den USA (39 Prozent niedriger), Kanada (33 Prozent niedriger) und Deutschland (27 Prozent niedriger) unter dem Trend. Goldman Sachs erklärte, dieses Muster deute darauf hin, dass der durch KI bedingte Beschäftigungsdruck bereits in Branchen spürbar sei, in denen Tools zur Arbeitsautomatisierung verfügbar sind.

    Berufsanfänger fühlen sich stärker unter Druck gesetzt

    Die Auswirkungen scheinen besonders ausgeprägt zu sein für diejenigen, die am Anfang ihrer Karriere stehen.

    Goldman Sachs analysierte das Beschäftigungswachstum in über 800 Berufen und stellte fest, dass die negativen Auswirkungen von KI vor allem Berufsanfänger betrafen. Zudem wurde ein weiterer, wenn auch geringerer, negativer Effekt in Berufen beobachtet, die als besonders gefährdet durch KI-bedingte Arbeitsplatzverluste gelten.

    Auf dem gesamten Arbeitsmarkt bremste der Einsatz von KI das Beschäftigungswachstum nur leicht: In Frankreich, Kanada und den USA sank sie um lediglich 0,1 Prozentpunkte. Bei Berufsanfängern fiel der Effekt jedoch deutlich stärker aus: In Australien lag der Rückgang bei mehr als 0,6 Prozentpunkten, in den USA bei über 0,2 Prozentpunkten.

    Insgesamt kam die Investmentbank zu dem Schluss, dass der durch KI bedingte Einstellungsdruck zwar in den globalen Beschäftigungsdaten deutlich sichtbar ist, sich aber auf eine relativ kleine Anzahl von Branchen und Arbeitnehmern beschränkt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 872EUR auf Tradegate (19. August 2026, 17:47 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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