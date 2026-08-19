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    Aktien Frankfurt

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    Dax stemmt sich gegen Tech-Schwäche

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax trotzt der Technologieschwäche weitgehend
    • Infineon und Jenoptik gehören zu den Verlierern
    • Renk profitiert von Übernahmefantasie und steigt
    Aktien Frankfurt - Dax stemmt sich gegen Tech-Schwäche
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Mittwoch der internationalen Technologieschwäche weitgehend getrotzt. Um die Mittagszeit sank der deutsche Leitindex lediglich um 0,19 Prozent auf 26.078 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen kam mit 31.834 Punkten ebenso wie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kaum von der Stelle.

    Die Verluste trafen in Asien wie am Vortag bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was sich auch negativ auf deutsche Branchentitel auswirkte. Gerade der südkoreanische Kospi war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte seinen Kursstand gegenüber dem Jahreswechsel zeitweise mehr als verdoppelt, bis Ende Juli dann aber wieder mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand.

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    Während die Rekorde der technologielastigen Indizes wie des Kospi, des japanischen Nikkei 225 oder des Nasdaq 100 in den USA Monate her sind, hatte der Dax erst in der Vorwoche seinen Höchststand erreicht. Im Bereich von 26.500 Punkten lief er sich allerdings zuletzt fest.

    Steigende Anleihezinsen und die problematische Lage in Nahost hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass sich die besonders ängstlichen Anleger bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften.

    Im Dax zählte der Halbleiterkonzern Infineon mit einem Kursrückgang um 1,6 Prozent zu den größten Verlierern. Ähnlich sah es im MDax für den Branchenzulieferer Jenoptik aus, dessen Titel 1,5 Prozent einbüßten, sowie für die 1,7 Prozent schwächeren Aktien von Infineon-Branchenkollege Elmos .

    Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax war Heidelberger Druckmaschinen mit einem Kursrutsch von zuletzt noch 3,1 Prozent. Dass der Maschinenbauer trotz eines schwachen ersten Geschäftsquartals mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis an seinen Jahreszielen festhält, verfing bei den Anlegern nicht. Auch der Nettoverlust fiel höher als vor einem Jahr aus.

    Die schwächelnden Titel von Redcare Pharmacy konnten ebenso wie die des Konkurrenten DocMorris nicht dauerhaft von dessen Geschäftszahlen profitieren. Und verloren zuletzt 0,9 Prozent. Die Schweizer Online-Apotheke hatte im ersten Halbjahr dank starker Zuwächse bei rezeptpflichtigen Medikamenten und eines florierenden Geschäfts mit digitalen Dienstleistungen ihren Verlust verringert. Er hob zudem die Jahreszielspannen für den Umsatz und die bereingte operative Ergebnisprognose (Ebitda) an.

    Die Aktionäre des Rüstungsunternehmens Renk freuten sich über einen Kursgewinn von 2,8 Prozent auf 51,36 Euro. JPMorgan-Analyst David Perry schürte bei den Anlegern Übernahmefantasie. Auch wenn er aktuell kein konkretes Übernahmeangebot ausmacht, sieht er die Augsburger doch als attraktives Ziel für einen größeren Branchenkollegen. Schließlich gebe es enormes Konsolidierungspotenzial im Sektor, so der Experte. Mit seinem Kursziel von 75 Euro liegt Perry auf einem Niveau, das die Aktien zuletzt im Oktober erreicht hatten.

    Gefragt waren im Kielwasser von Renk auch Vincorion mit plus 5,9 Prozent. Dagegen gewannen Hensoldt nur moderat, und für Rheinmetall ging es um 0,9 Prozent bergab./gl/jha/

    --- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 142,8 auf Tradegate (19. August 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -11,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 73,78 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +13,68 %/+81,17 % bedeutet.





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