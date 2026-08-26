🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAgilent Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Agilent Technologies

    Ihre wichtigsten Termine

    577 Aufrufe 577 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia, HP, Salesforce, Agilent Technologies und Aroundtown legen Q-Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Nvidia, HP, Salesforce, Agilent Technologies und Aroundtown legen Q-Zahlen vor!
    Foto: Dall-E

    Untermehmenstermine

    06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Österreich: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen
    09:30 Uhr, Deutschland: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden
    10:00 Uhr, Deutschland: NordLB, Halbjahreszahlen
    10:00 Uhr, Niederlande: Prosus, Hauptversammlung
    13:30 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
    14:00 Uhr, Norwegen: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026
    22:00 Uhr, USA: HP Inc., Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Salesforce, Q2-Zahlen
    22:20 Uhr, USA: Nvidia, Q2-Zahlen
    Korea: Hyundai, CEO Investor Day mit Vorstellung Strategie
    USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    78,36€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 13,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    68,09€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 7/26
    14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26
    14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 7/26
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 7/26

     


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 26.08.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    12:10Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    14:30USAUSAPrivatausgaben
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Transportation
    14:30USAUSADurable Goods Orders
    14:30USAUSANondefense Capital Goods Orders ex Aircraft
    14:30USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Annualized
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Defense
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader
    27.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    27.08. 14:00 WebinarWH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
    27.08. 15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    alle Webinare anzeigen »

     

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Nvidia, HP, Salesforce, Agilent Technologies und Aroundtown legen Q-Zahlen vor! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     