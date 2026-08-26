Ihre wichtigsten Termine
Nvidia, HP, Salesforce, Agilent Technologies und Aroundtown legen Q-Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Österreich: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen
09:30 Uhr, Deutschland: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden
10:00 Uhr, Deutschland: NordLB, Halbjahreszahlen
10:00 Uhr, Niederlande: Prosus, Hauptversammlung
13:30 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, Norwegen: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026
22:00 Uhr, USA: HP Inc., Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Salesforce, Q2-Zahlen
22:20 Uhr, USA: Nvidia, Q2-Zahlen
Korea: Hyundai, CEO Investor Day mit Vorstellung Strategie
USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 7/26
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 7/26
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung)
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 26.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 12:10 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:30 USA Durable Goods Orders ex Transportation 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA Gross Domestic Product Annualized 14:30 USA Durable Goods Orders ex Defense 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader
|27.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|27.08. 14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|27.08. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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