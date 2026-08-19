Eurowings fliegt wieder nach Dubai

Vom 1. Dezember an sind dann auf allen Dubai-Flügen die neuen Premium-Business-Sitze buchbar, bei denen erstmals auf der Kurz- und Mittelstrecke nur noch vier separate Sessel pro Reihe montiert sind. Eurowings weitet das Konzept auf sämtliche acht Flugzeuge der Reihe Airbus A320neo aus, so dass die neuen Sitze auch auf einzelnen Verbindungen nach London, Mallorca und Málaga angeboten werden./ceb/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 211,5 auf Tradegate (19. August 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +1,19 %/+1,19 % bedeutet.