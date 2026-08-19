Eurowings fliegt wieder nach Dubai
- Eurowings fliegt ab 25. Oktober wieder nach Dubai
- Flüge starten ab Berlin, Stuttgart und Köln/Bonn
- Neue Premium-Sitze gibt es ab Dezember auf A320neo
KÖLN (dpa-AFX) - Nach fast acht Monaten kriegsbedingter Pause will die Fluggesellschaft Eurowings wieder in das arabische Emirat Dubai fliegen. Die Verbindungen waren nach dem gemeinsamen Angriff von USA und Israel auf den Iran Ende Februar 2026 gekappt worden. Die Iraner hatten in dem Konflikt auch Ziele in den Emiraten beschossen.
Die Direktflüge ab Berlin, Stuttgart und Köln/Bonn sollen mit Beginn des Winterflugplans am 25. Oktober wieder aufgenommen werden, wie die Lufthansa -Tochter Eurowings mitteilte.
Vom 1. Dezember an sind dann auf allen Dubai-Flügen die neuen Premium-Business-Sitze buchbar, bei denen erstmals auf der Kurz- und Mittelstrecke nur noch vier separate Sessel pro Reihe montiert sind. Eurowings weitet das Konzept auf sämtliche acht Flugzeuge der Reihe Airbus A320neo aus, so dass die neuen Sitze auch auf einzelnen Verbindungen nach London, Mallorca und Málaga angeboten werden./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 211,5 auf Tradegate (19. August 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +1,19 %/+1,19 % bedeutet.
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Nach dem Streik ist vor dem nächsten Streik bei Lufthansa.......und nach Ende aktueller Weltkrisen ist vor den nächsten Weltkrisen.
Wow, ist die Stimmung hier am Boden, aber vielleicht sollte man doch mal den Ball flach halten. Was ist passiert? LH hat 150 Mio. Streikkosten und 750 Mio. Mehrkosten für Kerosin zu verkraften gehabt und trotzdem immerhin noch einen dreistelligen Millionengewinn eingefahren. Konnte das Management bei der Jahresprognose wissen, dass es einen Iran Krieg geben wird? Wohl kaum, ist wohl höhere Gewalt. Sobald diese Belastung überstanden ist, wird auch wieder ordentlich Gewinn gemacht. Deshalb halte ich 10% Abschlag doch stark für übertrieben.
Ich halte es da eher nach dem Motto: Kaufen, wenn die Kanonen donnern.