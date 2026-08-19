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    SCP Standard Capital Partners startet Verkauf – Halbjahreszahlen 2026

    SCP Standard Capital Partners AG stellt die Weichen neu: Der Konzern trennt sich von seinen Entertainment-Beteiligungen und richtet seine Strategie konsequent neu aus.

    SCP Standard Capital Partners startet Verkauf – Halbjahreszahlen 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Vorstand der SCP Standard Capital Partners AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die bisherigen operativen Beteiligungen im Entertainment-Bereich vollständig zu veräußern.
    • Der Verkaufsprozess wurde eingeleitet; derzeit sucht die Gesellschaft nach geeigneten Käufern.
    • Die Veräußerung ist Teil der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens.
    • Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Gruppe vorläufig einen Umsatz von 469.000 Euro und eine Gesamtleistung von 865.000 Euro.
    • Das vorläufige EBIT lag im ersten Halbjahr 2026 bei minus 2,406 Millionen Euro.
    • Aufgrund der geplanten Veränderungen setzt die Gesellschaft ihre bisherige Jahresprognose aus; der Halbjahresabschluss soll Ende August veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei SCP Standard Capital Partners ist am 24.09.2026.

    Der Kurs von SCP Standard Capital Partners lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,90 % im Plus.


    SCP Standard Capital Partners

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    ISIN:DE000A12UPJ7WKN:A12UPJ
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