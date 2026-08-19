Vergiss CoreWeave und Nebius – diese Alternative ist viel besser!

Davon profitieren neben etablierten Cloud-Computing-Anbietern wie Alphabet , Amazon und Microsoft auch sogenannte Neocloud-Anbieter, wie CoreWeave und Nebius oder ehemalige Bitcoin-Miner, die ihr Geschäftsmodell inzwischen umgekrempelt haben.

Immer leistungsfähigere KI-Modelle sowie eine wachsende Anwendungsbreite lassen den Bedarf von Rechenkapazitäten explodieren – der Auf- und Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen hält mit der Nachfrage kaum Schritt. Inzwischen sichern sich Anbieter wie Anthropic und OpenAI Rechenleistung über viele Jahre im Voraus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Angesichts stark gestiegener Hardware-Preise kämpfen viele Anbieter aber gleichzeitig mit wachsenden Schulden und fehlender Profitabilität. Das macht ihre Anteile anfällig für hohe Kursschwankungen – und den unerbittlichen Anstieg der Anleiherenditen.

Kingsoft Cloud wächst dank hoher KI-Nachfrage stark

Wie sich in diesem Spannungsfeld trotzdem ein Weg zur Profitabilität finden lässt, hat am Mittwochmittag Kingsoft Cloud unter Beweis gestellt. Mit einem Börsenwert von rund 3,3 Milliarden US-Dollar gehört das Unternehmen zwar zu den Leichtgewichten der Branche, nichtsdestotrotz ist Kingsoft Cloud einer der größten unabhängigen Cloud-Computing-Anbieter in China.

Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte der Konzern seine Erlöse um 30,8 Prozent auf umgerechnet 452,75 Millionen US-Dollar steigern. Damit wurden die Erwartungen um 4,2 Millionen US-Dollar übertroffen. Besonders stark präsentierte sich das Wachstum erwartungsgemäß im KI-Bereich, wo die Buchungen im Vorjahresvergleich um 82 Prozent stiegen. Dieses Segment ist inzwischen für 56 Prozent der gesamten Erlöse verantwortlich.

Deutliche Fortschritte bei der Profitabilität

Auf der Ertragsseite präsentierte Kingsoft Cloud ein Ergebnis von 0,00 US-Dollar pro Aktie nach standardisierter Rechnungslegung GAAP. Analystinnen und Analysten hatten vorab einen Fehlbetrag von -0,12 US-Dollar je Anteil erwartet.

Insgesamt erlitt das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettoverlust in Höhe von 13,7 Millionen US-Dollar – vor einem Jahr lagen die Einbußen noch fast fünfmal so hoch. Das zeigt die raschen Fortschritte, die Kingsoft-Cloud inzwischen macht. Schon im kommenden Quartal könnte der Vorzeichenwechsel auch unter dem Strich gelingen.

Investitionskosten steigen, Betriebskosten sinken

In der Pressemitteilung machte das Management um 29,6 Prozent gestiegene Cost of Revenues verantwortlich dafür, dass GAAP-Profitabilität nicht jetzt schon erreicht werden konnte. Der Anstieg wird mit Investments in den Kapazitätsausbau begründet.

Deutlich reduziert werden konnten dagegen die operativen Kosten, welche im Vorjahresvergleich um 33,4 Prozent auf 65,3 Millionen US-Dollar gesunken sind. Zum einen hat Kingsoft Cloud seine Marketing-Aktivitäten zurückgefahren, zum anderen wurden auf Aktienvergütungen verzichtet. Dadurch konnte die Bruttomarge von 14,4 auf 15,2 Prozent gesteigert werden.

Angesichts der hohen Investmentaktivitäten entwickelte sich der Barmittelzufluss jedoch rückläufig. Die liquiden Reserven sanken von rund 730 auf etwa 697 Millionen US-Dollar.

Aktie gefragt, CoreWeave und Nebius dagegen mit Verlusten

Am Handelsplatz in New York (NYSE) zeigten sich Anlegerinnen und Anleger hocherfreut über die starke Geschäftsentwicklung. Die Aktie legte aus dem Stand rund 8 Prozent zu und konnte diese am frühen Mittwochnachmittag fast in voller Höhe verteidigen.

Bislang war das Börsenjahr für Kingsoft Cloud allerdings nicht von Erfolg gekrönt, die Gewinne lagen vor den Zahlen gegenüber dem Jahresauftakt bei bescheidenen +4,8 Prozent. Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr hatte das Papier sogar über 20 Prozent an Wert verloren. Jetzt scheint sie sich zumindest von ihrer 50-Tage-Linie absetzen zu können.

Unbeeindruckt von den Zahlen ihres Mitbewerbers zeigten sich dagegen CoreWeave und Nebius, die an ihre Verluste vom Vortag anknüpften und unter der schlechten Stimmung gegenüber den Technologiewerten litten, nachdem es am südkoreanischen Aktienmarkt erneut zu einem Abverkauf mit Handelsunterbrechungen gekommen war.

Fazit: Lieber langsameres, dafür aber profitableres Wachstum!

Der chinesische Cloud-Anbieter Kingsoft Cloud wächst nicht nur stark, sondern macht dabei auch immer größere Fortschritte in Richtung Profitabilität, wie die am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen beweisen. Damit hebt sich das Unternehmen angenehm ab von CoreWeave und Nebius, wo das Umsatzwachstum zwar deutlich höher, aber noch kein finanziell nachhaltiges Wachstum in Sicht ist.

Bislang hatten Analystinnen und Analysten nicht damit gerechnet, dass Kingsoft Cloud bereits 2027 profitabel werden könnte – diese Zweifel stellt der deutlich verringerte Verlust in Frage.

Gleichzeitig ist das Unternehmen aktuell mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,73 bewertet, während für CoreWeave ein KUV von etwa 4 und für Nebius von 20,3 für 2027 abgerufen wird. Das macht die Chinesen jetzt zu einer deutlich vielversprechenderen und gleichzeitig sehr viel geringer verschuldeten Alternative im Neocloud-Bereich.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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