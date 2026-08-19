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    Aktien Europa

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    Börsen bleiben angezählt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen bleiben am Mittwoch kaum verändert
    • Iran-Krieg und Anleiherenditen belasten die Märkte
    • Geberit steigt, Carlsberg und DocMorris verlieren
    Aktien Europa - Börsen bleiben angezählt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch kaum verändert tendiert. Der Iran-Krieg und zuletzt stark gestiegene Renditen an den Anleihemärkten lasten auf der Stimmung. Anleger warten zudem auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Abend. "Die Anleger werden genau hinschauen, wie die US-Notenbank die weitere Entwicklung von Inflation und Zinsen einschätzt", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Gerade vor dem Hintergrund der gestiegenen Anleiherenditen könnte hier der nächste Impuls für die Märkte kommen."

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte am Mittag kam verändert bei 6.473 Punkten. Außerhalb des Euroraums sah es ähnlich aus. Der Schweizer Leitindex SMI trat ebenfalls auf der Stelle, während der britische FTSE 100 um 0,18 Prozent auf 10.708,67 Punkte sank.

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    Die Einzelsektoren präsentierten sich insgesamt wenig verändert. Vergleichsweise stark waren die Bau- und Baustoffwerte. Dabei ragten Aktien der Schweizer Geberit mit sieben Prozent Aufschlag heraus. Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 hatten mehrheitlich am oberen Rand der Erwartungen gelegen. Zudem hatte die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr überzeugt.

    Schwächer tendierten dagegen die Nahrungs- und Getränketitel. Hier verloren Aktien von Carlsberg 1,4 Prozent. Der dänische Bierproduzent hatte Zahlen zum ersten Halbjahr mitgeteilt, die von den Analysten der kanadischen RBC als enttäuschend bezeichnet wurden.

    Keine Begeisterung entfachten auch die Ergebnisse von DocMorris . Zwar habe die Online-Apotheke im ersten Halbjahr einen Schritt in Richtung Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte gemacht, schrieb Analyst Martin Comtesse von Jefferies. Er verwies allerdings darauf, dass die außerordentlichen Kosten auf Jahressicht stark gestiegen seien. Grund sei unter anderem eine Restrukturierung im Zusammenhang mit der Nutzung Künstlicher Intelligenz. Die Aktie fiel um 6,5 Prozent./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 116,9 auf Tradegate (19. August 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um -4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 551,25 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8750CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von -2,77 %/-12,49 % bedeutet.





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