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    WDH/AKTIEN IM FOKUS

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    SK Hynix könnte Chipsektor nach Kursrutsch stabilisieren

    Für Sie zusammengefasst
    • SK Hynix plant Aktienrückkauf über 29 Milliarden
    • Chipwerte stabilisieren sich nach starken Verlusten
    • Hohe Zinsen belasten KI-Aktien und Investitionen
    WDH/AKTIEN IM FOKUS - SK Hynix könnte Chipsektor nach Kursrutsch stabilisieren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im ersten Absatz: Gewinnmitnahmen hatten am Vortag das Bild geprägt)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Chipsektor versucht SK Hynix am Mittwoch die Stimmung wieder zu bessern. Die Gewinnmitnahmen, die am Vortag in Europa und den USA wegen steigenden Marktzinsen das Bild geprägt hatten, waren am Mittwoch im asiatischen Handel zwar zunächst weiter gegangen - mit einem Kursrutsch um fast zehn Prozent bei dem koreanischen Chipriesen. Nach dem Handelsschluss in Seoul hatte SK Hynix für seine Anleger jedoch eine erste Beruhigungspille parat mit der Ankündigung eines 29 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf-Pakets.

    Die in Europa und den USA gehandelten Anrechtsscheine von SK Hynix zogen daraufhin am Morgen wieder deutlich um etwa fünf Prozent an. Für die großen Chipkonzerne an der New Yorker Nasdaq zeichnet sich ebenfalls für einige Aktien ein vorsichtiger Stabilisierungsversuch ab. Papiere von Micron oder Nvidia legten dort im vorbörslichen Handel bis zu ein Prozent zu nach ihrem Kursrutsch vom Vortag.

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    Bei deutschen Werten zeigt sich die Stabilisierung aber noch nicht so richtig, denn Infineon liegt zuletzt mit 1,4 Prozent im Minus und bleibt damit in Reichweite des Tagestiefs. Bei den deutschen Chipausrüstern Aixtron und Suss Microtec sowie dem Wafer-Lieferanten Siltronic beträgt das Minus am späten Vormittag auch noch bis zu ein Prozent.

    Den Auslöser der jüngsten Kursrückgänge bei Werten mit KI-Fantasie liegt laut der LBBW "am langen Ende der Zinskurve". Die Finanzierungskosten der großen Technologieunternehmen stiegen mit den Langfristrenditen, und damit rücke die Frage in den Vordergrund, ob die angekündigten Investitionsprogramme in diesem Zinsumfeld Bestand haben. Dazu beigetragen habe am Montag auch, dass der Golf-Konflikt mit anziehenden Ölpreisen weiter Inflationssorgen nährt.

    Gerade Technologiewerte gelten als sehr zinssensitiv, unter anderem wegen umfangreich fremdfinanzierter Investitionen. Einen vielleicht rettenden Umstand sieht der Marktexperte Stephen Innes darin, dass der Markt einen Großteil der spekulativen Überhitzung im Sektor bereits während des Einbruchs im Juli bereinigt haben dürfte. Damit sollte eine Talfahrt, sollte sie denn weiter gehen, nicht ganz so heftig werden.

    Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte zuletzt das höchste Niveau von 2007. "Da lässt sich die Kostenfrage kaum noch ausblenden", so Innes. Unangenehm werde die Sachlage auch deshalb, weil die KI inzwischen vielleicht selbst dazu beitrage, ihre eigenen Finanzierungskosten in die Höhe zu treiben. Die Hyperscaler mit ihren Rechenzentren konkurrierten nämlich mit Regierungen um langfristiges Kapital. Für den Sektor sei dies "ein fataler Rückkopplungseffekt". Generell bleibe die KI-Story aber intakt, so Innes weiter./tih/ag/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 56,51 auf Tradegate (19. August 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +5,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 904,64 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +12,23 %/+102,64 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Korrektur der Aixtron-Aktie: vom Hoch bei 62,66 Euro sind es rund 40 Prozent, zuletzt fiel sie bis 41,86 Euro beziehungsweise zeitweise unter 39 Euro. Diskutiert werden die Abhängigkeit vom Halbleiter- und KI-Sektor, Risiken durch China sowie Vergleiche mit Nvidia und anderen Branchenwerten. Positiv hervorgehoben werden 81 Prozent höherer Auftragseingang, der Auftragsbestand und ein Analystenziel von etwa 50 Euro; als Risiko gilt die nötige Umsatzverdopplung im zweiten Halbjahr.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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