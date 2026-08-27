Ihre wichtigsten Termine
Best Buy, Autodesk, Delivery Hero und Fielmann mit spannenden Zahlen-Updates!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (14.00 Pk und Analystencall)
07:30 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen
10:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Summer Investor Conference
10:00 Uhr, Deutschland: Singulus Technologies, Hauptversammlung
USA: Autodesk, Q2-Zahlen
USA: Best Buy, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
03:00 Uhr, Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 Uhr, China: Industriegewinne 7/26
08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Norwegen: BIP Q2/26
08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 7/26
08:00 Uhr, Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen 9/26
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 7/26
10:00 Uhr, EU: EZB, Geldmenge M3 7/26
13:30 Uhr, EU: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027
14:00 Uhr, Polen: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 27.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA Jackson Hole Symposium 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 CAN Current Account 14:30 USA Initial Jobless Claims
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Optionen – die Champions League des Investierens
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