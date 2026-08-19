Deoleo-Aktie explodiert 20 Prozent – wer schnappt sich Bertolli?

Auslöser war das angebliche Gebot der spanischen Agrar- und Lebensmittelkooperative Dcoop in Höhe von 470 Millionen Euro beziehungsweise 545 Millionen US-Dollar für Deoleo. Laut CNBC, das sich auf einen Bericht der spanischen Zeitung El Economista stützt, liegt Dcoop damit im internationalen Bieterrennen vorn.

Ein Übernahmebericht entfachte bei Deoleo ein Kursfeuerwerk. Die Aktie des weltweit größten Abfüllers und Vermarkters von Olivenöl stieg am Mittwoch zeitweise um 20 Prozent auf 0,444 Euro. Damit wurde ein neues 52-Wochen-Hoch markiert und der stärkste Handelstag seit März 2022 eingeleitet.

Entschieden ist der Kampf jedoch noch nicht. Der Verkauf ist noch nicht abgeschlossen, befindet sich aber in der finalen Phase. Ursprünglich wurde ein Abschluss im September erwartet. Deoleo wollte sich nicht äußern. Auch von Dcoop lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Die Konkurrenz ist prominent: Mitmischen sollen auch die italienischen Unternehmen Coricelli, Bonifiche Ferraresi und Newlat Food, die französische Lesieur sowie Australiens Cobram Estate Olive.

Der hohe Preis erklärt sich auch durch Deoleos starke Marken. Zum Konzern gehören die Marken Bertolli und Carbonell. Sollte Dcoop den Zuschlag erhalten, könnte ein neuer Olivenöl-Gigant mit einem Anteil von rund 15 Prozent am spanischen Verbrauch entstehen – und Spanien könnte seine Führungsrolle in diesem strategischen Sektor festigen.

Das Umfeld hat sich zuletzt beruhigt. Nach einer Phase beispielloser Schwankungen sprach Deoleo gegenüber CNBC von stabileren Marktbedingungen. Zuvor hatten Klimawandel, Wasserknappheit sowie Schädlinge und Krankheiten die Olivenölpreise stark beeinflusst.

Doch solange kein Vertrag unterschrieben ist, bleibt die entscheidende Frage offen: Wer gewinnt das Bieterrennen um Deoleo – und zu welchem Preis?

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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