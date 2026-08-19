🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDEOLEO AktievorwärtsNachrichten zu DEOLEO

    Übernahme-Poker eskaliert

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deoleo-Aktie explodiert 20 Prozent – wer schnappt sich Bertolli?

    Bertolli-Hersteller Deoleo wird zum Übernahmeziel: Ein Angebot über 470 Millionen Euro zündet ein Kursfeuerwerk. Doch der Sieger im internationalen Bieterrennen steht noch nicht fest.

    Übernahme-Poker eskaliert - Deoleo-Aktie explodiert 20 Prozent – wer schnappt sich Bertolli?
    Foto: Manfred Segerer - Manfred Segerer

    Ein Übernahmebericht entfachte bei Deoleo ein Kursfeuerwerk. Die Aktie des weltweit größten Abfüllers und Vermarkters von Olivenöl stieg am Mittwoch zeitweise um 20 Prozent auf 0,444 Euro. Damit wurde ein neues 52-Wochen-Hoch markiert und der stärkste Handelstag seit März 2022 eingeleitet.

    Auslöser war das angebliche Gebot der spanischen Agrar- und Lebensmittelkooperative Dcoop in Höhe von 470 Millionen Euro beziehungsweise 545 Millionen US-Dollar für Deoleo. Laut CNBC, das sich auf einen Bericht der spanischen Zeitung El Economista stützt, liegt Dcoop damit im internationalen Bieterrennen vorn.

    Entschieden ist der Kampf jedoch noch nicht. Der Verkauf ist noch nicht abgeschlossen, befindet sich aber in der finalen Phase. Ursprünglich wurde ein Abschluss im September erwartet. Deoleo wollte sich nicht äußern. Auch von Dcoop lag zunächst keine Stellungnahme vor.

    Die Konkurrenz ist prominent: Mitmischen sollen auch die italienischen Unternehmen Coricelli, Bonifiche Ferraresi und Newlat Food, die französische Lesieur sowie Australiens Cobram Estate Olive.

    Der hohe Preis erklärt sich auch durch Deoleos starke Marken. Zum Konzern gehören die Marken Bertolli und Carbonell. Sollte Dcoop den Zuschlag erhalten, könnte ein neuer Olivenöl-Gigant mit einem Anteil von rund 15 Prozent am spanischen Verbrauch entstehen – und Spanien könnte seine Führungsrolle in diesem strategischen Sektor festigen.

    Das Umfeld hat sich zuletzt beruhigt. Nach einer Phase beispielloser Schwankungen sprach Deoleo gegenüber CNBC von stabileren Marktbedingungen. Zuvor hatten Klimawandel, Wasserknappheit sowie Schädlinge und Krankheiten die Olivenölpreise stark beeinflusst.

    Doch solange kein Vertrag unterschrieben ist, bleibt die entscheidende Frage offen: Wer gewinnt das Bieterrennen um Deoleo – und zu welchem Preis?

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Übernahme-Poker eskaliert Deoleo-Aktie explodiert 20 Prozent – wer schnappt sich Bertolli? Der Bertolli-Hersteller Deoleo wird zum Übernahmeziel: Ein Angebot über 470 Millionen Euro löst einen Kurssprung aus. Doch wer das internationale Bieterrennen gewinnt, steht noch nicht fest.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     