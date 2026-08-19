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    UBS bleibt Gold-Bulle

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    UBS macht Gold-Anlegern Hoffnung: Rücksetzer sollen jetzt Kaufchancen sein

    Die UBS bleibt bullish für Gold und hebt ihr längerfristiges Kursziel. Doch für die nächste Rallye müssen US-Dollar, Realzinsen und Anlegernachfrage mitspielen.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Goldziel für 2027 auf 5.400 Dollar an
    • Rallye braucht Dollar-Schwäche und sinkende Zinsen
    • Für 5.000 Dollar sind 500 Tonnen ETF-Zuflüsse nötig
    • Report: Achtung, Korrektur!
    UBS bleibt Gold-Bulle - UBS macht Gold-Anlegern Hoffnung: Rücksetzer sollen jetzt Kaufchancen sein
    Foto: Unsplash

    Die UBS bleibt für Gold langfristig bullish. Der jüngste Preisanstieg spiegele vor allem die Neubewertung der US-Geldpolitik und des US-Dollars wider. Schwächere Arbeitsmarktdaten hätten die Erwartung verstärkt, dass die Federal Reserve ihre Zinsen zunächst unverändert lassen könnte.

    Zusätzliche Unterstützung kommt von der Nachfrage. Die Zuflüsse in Gold-ETFs haben wieder zugenommen. Zunächst kam der Rückenwind vor allem aus China, zuletzt auch aus Europa. Gleichzeitig kaufen die Zentralbanken weiter kräftig Gold. Nach Angaben des World Gold Council lagen die Nettokäufe im Juni bei 51 Tonnen. Die People’s Bank of China erhöhte ihre Reserven im Juli um 20 Tonnen. Das war der größte monatliche Zuwachs seit Oktober 2023.

    Für eine Fortsetzung der Rallye nennt die UBS drei zentrale Bedingungen. Der US-Dollar müsste schwach bleiben, die erwarteten Realzinsen in den Vereinigten Staaten müssten sinken und die Investmentnachfrage nach Gold weiter steigen.

    Besonders wichtig ist dabei die Nachfrage über ETFs. Nach Berechnungen der UBS wären rund 500 Tonnen Investmentnachfrage pro Quartal nötig, damit sich der Goldpreis nachhaltig bei oder über 5.000 US-Dollar je Unze halten kann.

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    An ihrer Prognose für Ende des laufenden Jahres hält die Bank fest. Sie erwartet weiterhin einen Goldpreis von 4.600 US-Dollar je Unze. Für Ende September 2027 heben die Analysten ihr Ziel dagegen auf 5.400 US-Dollar an. Zuvor hatten sie für Ende Juni 2027 noch 5.200 US-Dollar erwartet.

    Die Schweizer rechnen damit, dass eine nachlassende Inflation im kommenden Jahr stärker in den Mittelpunkt rückt. Gleichzeitig dürfte die US-Wirtschaft nur noch auf oder unter ihrem langfristigen Wachstumstrend expandieren. Das könnte den US-Dollar belasten und Gold zusätzlichen Rückenwind geben.

    Kursrückgänge sollten Anleger nach Einschätzung der UBS deshalb weiterhin als Kaufgelegenheiten betrachten. Das größte Risiko für die positive Prognose wäre eine erneute Zinserhöhung der Federal Reserve noch in diesem Jahr. Steigende Realrenditen und ein stärkerer US-Dollar könnten die Goldnachfrage dann deutlich bremsen.

    In diesem Negativszenario hält die UBS sogar einen Rückgang des Goldpreises bis auf 3.850 US-Dollar je Unze für möglich. Der Trend in den vergangenen vier Wochen kann sich für Gold-Anleger sehen lassen. Der Preis für das Edelmetall stieg um etwa acht Prozent.

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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