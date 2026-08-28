Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Bertelsmann, Bitcoin Group, MPC Capital und LBBW
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
08:30 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh
10:00 Uhr, Deutschland: Bitcoin Group, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: MPC Capital, Hauptversammlung
Deutschland: LBBW, Halbjahreszahlen
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 8/27
01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 7/26
07:00 Uhr, Finnland: BIP Q2/26
08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 8/26
08:00 Uhr, Schweden: BIP Q2/26
08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig)
08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 7/26
08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 8/26
09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 7/26
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 8/26
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen 8/26
11:00 Uhr, EU: Industrievertrauen 8/26
11:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
11:00 Uhr, Italien: Economic Sentiment 8/26
11:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 8/26
11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 8/26
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI8/26
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 28.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 01:30 JPN Arbeitslosenquote 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 09:55 DEU Unemployment Change 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Consumer Confidence 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 14:30 CAN Gross Domestic Product Annualized 14:30 CAN Gross Domestic Product (QoQ) 15:45 USA Chicago PMI 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Jackson Hole Symposium 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA Fed-Chef Warsh spricht 16:00 USA Benchmark-Revision der Arbeitsmarktdaten 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 17:55 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin