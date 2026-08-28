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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Analysten-Augen auf: Bertelsmann, Bitcoin Group, MPC Capital und LBBW

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Analysten-Augen auf: Bertelsmann, Bitcoin Group, MPC Capital und LBBW

    Untermehmenstermine

    08:30 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh
    10:00 Uhr, Deutschland: Bitcoin Group, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: MPC Capital, Hauptversammlung
    Deutschland: LBBW, Halbjahreszahlen

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 8/27
    01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 7/26
    07:00 Uhr, Finnland: BIP Q2/26
    08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 8/26
    08:00 Uhr, Schweden: BIP Q2/26
    08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 7/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig)
    08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 7/26
    08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 8/26
    09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 7/26
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 8/26
    11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
    11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen 8/26
    11:00 Uhr, EU: Industrievertrauen 8/26
    11:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
    11:00 Uhr, Italien: Economic Sentiment 8/26
    11:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 8/26
    11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 8/26
    15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI8/26
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

     


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 28.08.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    01:30JapanJPNArbeitslosenquote
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    11:00Euro ZoneEURWirtschaftliches Vertrauen
    11:00Euro ZoneEURGeschäftsklimaindex
    11:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    14:30KanadaCANGross Domestic Product (MoM)
    14:30KanadaCANGross Domestic Product Annualized
    14:30KanadaCANGross Domestic Product (QoQ)
    15:45USAUSAChicago PMI
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAJackson Hole Symposium
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    16:00USAUSAFed-Chef Warsh spricht
    16:00USAUSABenchmark-Revision der Arbeitsmarktdaten
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    17:55Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
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    31.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    31.08. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    31.08. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    01.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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    Ihre wichtigsten Termine Alle Analysten-Augen auf: Bertelsmann, Bitcoin Group, MPC Capital und LBBW Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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