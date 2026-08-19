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    Gouverneur

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    Feuerwehrleute kreisen Brand im Hohen Venn ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Feuerwehrleute kesseln den Brand im Hohen Venn ein
    • Rund 3.000 Hektar im Naturschutzgebiet sind zerstört
    • In der Nacht flammten die Brände mehrfach wieder auf
    Gouverneur - Feuerwehrleute kreisen Brand im Hohen Venn ein
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HERSTAL (dpa-AFX) - Der große Brand im Hohen Venn in Belgien ist nach Behördenangaben von Feuerwehrleuten eingekesselt worden. Es sei eine "positive Entwicklung vor Ort", teilte der Gouverneur der belgischen Provinz Lüttich, Hervé Jamar, mit. Einsatzkräfte kämpfen seit Freitag gegen das Feuer im Naturschutzgebiet nahe der deutschen Grenze.

    Es werde eine Lagebeurteilung durchgeführt, um die im Laufe des Tages eingesetzten Mittel voraussichtlich zu reduzieren, so der Gouverneur. Ob weiterhin Löscheinsätze aus der Luft erforderlich sein werden, müsse noch bestätigt werden.

    Das Feuer, das bislang rund 3.000 Hektar zerstört hat, ist noch nicht unter Kontrolle. "Da sind wir noch nicht", sagte ein Sprecher des Gouverneurs laut Nachrichtenagentur Belga. In der Nacht seien Brände mehrfach wieder aufgeflammt./vni/DP/jha






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