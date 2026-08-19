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Moderna Aktie stark gefragt - 19.08.2026
Am 19.08.2026 ist die Moderna Aktie, bisher, um +19,36 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.
Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.
Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.08.2026
Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +19,36 % auf 64,93€. Damit gewinnt die Aktie +10,53 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 64,93€, mit einem Plus von +19,36 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Moderna Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +31,66 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +23,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Moderna +113,88 % gewonnen.
Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.
Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+23,39 %
|1 Monat
|+20,22 %
|3 Monate
|+31,66 %
|1 Jahr
|+126,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um positive Studiendaten zum Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck sowie um das Potenzial des mRNA-Grippeimpfstoffs: höhere Wirksamkeit und spätere Stammauswahl könnten Marktanteile und Umsatzchancen steigern, hängen aber von regulatorischer Unterstützung ab. Zudem diskutieren Anleger auffällig hohe institutionelle Besitzquoten, mögliche Doppelzählungen durch verliehene Aktien und rund 49 Mio. leerverkaufte Aktien. Ob tatsächlich eine stärkere Akkumulation vorliegt, bleibt offen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Zur Moderna Diskussion
Informationen zur Moderna Aktie
Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,35 Mrd.EUR € wert.
Merck and Moderna Announce Phase 3 INTerpath-001 Trial of Intismeran Autogene Plus KEYTRUDA Met Endpoints of Recurrence-Free Survival (RFS) and Distant Metastasis-Free Survival (DMFS) in Patients With Completely Resected Stage IIB-IV Melanoma
Merck (NYSE: MRK), known as MSD outside of the United States and Canada, and Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA) today announced positive topline results from the Phase 3 INTerpath-001 trial evaluating adjuvant treatment with intismeran autogene …
So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna
Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,77 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,15 %. BioNTech legt um +11,11 % zu
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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.