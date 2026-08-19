Moderna Aktie stark gefragt - 19.08.2026

Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +19,36 % auf 64,93€. Damit gewinnt die Aktie +10,53 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 64,93€, mit einem Plus von +19,36 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Moderna Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +31,66 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +23,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Moderna +113,88 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,39 % 1 Monat +20,22 % 3 Monate +31,66 % 1 Jahr +126,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.08.2026, 13:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um positive Studiendaten zum Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck sowie um das Potenzial des mRNA-Grippeimpfstoffs: höhere Wirksamkeit und spätere Stammauswahl könnten Marktanteile und Umsatzchancen steigern, hängen aber von regulatorischer Unterstützung ab. Zudem diskutieren Anleger auffällig hohe institutionelle Besitzquoten, mögliche Doppelzählungen durch verliehene Aktien und rund 49 Mio. leerverkaufte Aktien. Ob tatsächlich eine stärkere Akkumulation vorliegt, bleibt offen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,35 Mrd.EUR € wert.

Merck (NYSE: MRK), known as MSD outside of the United States and Canada, and Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA) today announced positive topline results from the Phase 3 INTerpath-001 trial evaluating adjuvant treatment with intismeran autogene …

So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,77 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,15 %. BioNTech legt um +11,11 % zu

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.