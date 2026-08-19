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    EUR/CNY

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    Seitwärts: EUR/CNY notiert bei 7,82175 CNY

    Kaum Bewegung: EUR/CNY pendelt um 7,82175 CNY.

    EUR/CNY - Seitwärts: EUR/CNY notiert bei 7,82175 CNY
    Foto:
    Ohne größere Ausschläge pendelt EUR/CNY um 7,82175CNY. Die Veränderung von +0,23 % bleibt vernachlässigbar.

    EUR/CNY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,51 %
    1 Monat +0,84 %
    3 Monate -1,25 %
    1 Jahr -6,64 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte EUR/CNY bei 7,591504CNY. Aus einer Anlage von 10.000CNY wäre bis heute bei einem Kurs von 7,82175CNY ein Wert von 10.303,3CNY geworden – ein Gewinn von +3,03 %.

    Informationen zum Yuan

    Der Chinesische Yuan, auch Renminbi genannt, hat sich seit seiner Einführung 1949 von einer Binnenwährung zu einem global beachteten Faktor entwickelt. Besonders das Währungspaar EUR-CNY steht im Fokus internationaler Märkte, da es Handel, Investitionen und Währungsreserven beeinflusst. Tägliche Kursschwankungen zeigen die wachsende Bedeutung Chinas in der Weltwirtschaft.

    Ob ein Investment in EUR/CNY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    EUR/CNY

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    ISIN:EU0001458304WKN:145830






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