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    "Wahnsinnig überbewertet"

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    SpaceX soll nur 10 bis 30 US-Dollar wert sein – Galloway rechnet brutal ab

    Die Wall Street bleibt überwiegend bullish für SpaceX, Morgan Stanley träumt sogar von 600 US-Dollar. Scott Galloway kommt zu einem völlig anderen Ergebnis – und seine Rechnung ist brutal.

    Für Sie zusammengefasst
    • Galloway sieht SpaceX bei 10 bis 30 Dollar
    • Wenige Aktien und Indexfonds trieben den Kurs
    • Wall Street erwartet 227 Dollar, Morgan Stanley 600
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    "Wahnsinnig überbewertet" - SpaceX soll nur 10 bis 30 US-Dollar wert sein – Galloway rechnet brutal ab
    Foto: SPACEX - newscom

    Scott Galloway hält die SpaceX-Aktie trotz des Kurssturzes seit ihrem Hoch für massiv überbewertet. Der NYU-Professor und Investor sagte in einem am Montag veröffentlichten Podcast, die Aktie sei aus seiner Sicht lediglich 10 bis 30 US-Dollar wert. Am Montag schloss SpaceX bei 143 US-Dollar. "Sie ist immer noch wahnsinnig überbewertet", zitiert Business Insider Galloway. Selbst am oberen Ende seiner Spanne ergäbe sich damit ein Kurspotenzial von fast 80 Prozent nach unten, am unteren Ende wären es mehr als 90 Prozent.

    SpaceX war zu 135 US-Dollar je Aktie an die Börse gegangen und dabei mit rund 1,8 Billionen US-Dollar bewertet worden. Anschließend schoss der Kurs bis auf 225 US-Dollar, bevor die Aktie zeitweise auf 123 US-Dollar einbrach. Galloway sieht einen Teil dieser Bewegung weniger in den Fundamentaldaten als in der Marktstruktur begründet. Zum Börsenstart seien nur rund vier bis fünf Prozent der Aktien frei handelbar gewesen. Zusätzlich habe die schnelle Aufnahme in den Nasdaq-100 automatische Nachfrage durch indexgebundene Fonds geschaffen.

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    Besonders scharf fällt Galloways Urteil über Elon Musk aus. "Musk wird als der größte Ingenieur unserer Zeit in die Geschichte eingehen, allerdings als Finanzingenieur", sagte er. Er verweist dabei auch auf die Finanzierung von SpaceX: Weniger als zwei Wochen nach dem Börsengang platzierte das Unternehmen Anleihen über 25 Milliarden US-Dollar, obwohl es zuvor liquide Mittel von 100,8 Milliarden US-Dollar ausgewiesen hatte. Galloway sieht darin ein Zeichen dafür, dass Investoren zunehmend auf eine kapitalintensive KI-Infrastruktur-Story setzen.

    Mit seiner Skepsis steht er nicht allein. Der frühere Fidelity-Fondsmanager George Noble bezeichnete SpaceX und Tesla als "zwei der besten Short-Kandidaten auf dem Markt" und hält bei SpaceX bis Jahresende einen Kursrückgang von bis zu 50 Prozent für möglich. Er sieht einen fairen Wert ebenfalls bei etwa 30 US-Dollar.

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    Auch Glenn Thum von Phillip Securities bestätigte Anfang der Woche seine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 75 US-Dollar. Damit steht er klar gegen die Mehrheit der Wall Street: 28 von 35 Analysten empfehlen SpaceX weiterhin zum Kauf, das Konsensziel liegt bei 227 US-Dollar. Morgan Stanley hält in einem Bull-Case sogar 600 US-Dollar für möglich.

    Galloway selbst will die Aktie trotzdem nicht shorten. Musks enorme Anhängerschaft und die Fähigkeit, immer neue Zukunftsprojekte zu verkaufen, könnten den Kurs jederzeit wieder treiben. "Ich würde mich nicht an diese Sache heranwagen", so Galloway.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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