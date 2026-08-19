Amazon profitiert weiter vom KI-Boom

Schon Ende Juli legte Amazon.com (US0231351067) die Ergebnisse für Q2 vor. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 200,6 Mrd. US-Dollar, das operative Ergebnis um 43 Prozent auf 27,5 Mrd. US-Dollar. Wachstumsmotor war die Cloud-Sparte AWS: sie steigerte ihre Erlöse um 37 Prozent auf 42,2 Mrd. US-Dollar und erzielte bei 39,4 Prozent Marge einen Betriebsgewinn von 16,6 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn von 62,6 Mrd. US-Dollar ist verzerrt, da 53,4 Mrd. US-Dollar aus der Neubewertung der Anthropic-Beteiligung stammen. Für Q3 erwartet Amazon 197 bis 202 Mrd. US-Dollar Umsatz. Der KI-Boom treibt alle Hyperscaler: Microsofts Azure wuchs zuletzt um 43 Prozent, Google Cloud um 82 Prozent – z.T. dank TPU-Verkäufen. Amazon kontert mit Bedrock und eigenen Chips. Die Kehrseite sind enorme Investitionen: der freie Cashflow rutschte mit 7,6 Mrd. US-Dollar ins Minus.

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit einem Cap bei 250 US-Dollar (DE000MJ8RZG5) bietet beim Preis von 201,70 Euro eine Renditechance von 14,30 Euro oder 21,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Immer Barausgleich.

Discount-Strategie mit 15,6 Prozent Puffer (März)

Eine leicht defensivere Strategie mit einem Cap von 240 US-Dollar und Laufzeit März gibt’s von BNP Paribas unter der ISIN DE000PK1H2H4. Beim Preis von 189,90 Euro errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 17,40 Euro oder 16,2 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 19.3.27 unter dem Cap, erfolgt ein Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 15,5 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PM1G5J0 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 280 US-Dollar in Euro, sofern die Barriere bei 220 US-Dollar bis zum Bewertungstag 18.12.26 nie verletzt wird. Beim Kaufpreis von 220,60 Euro und konstanten Wechselkursen ergibt sich ein Gewinn von ca. 21,20 Euro oder 31,6 Prozent p.a. Das Produkt gibt’s aktuell mit 1,8 Prozent Abgeld.

ZertifikateReport-Fazit: AWS bleibt hochprofitabel, doch der Ausbau der KI-Infrastruktur bindet immer mehr Kapital – wie bei allen Hyperscalern. Wer knapp 10 Prozent unter Allzeithoch lieber mit Risikopuffer anlegt, kann mit den Discount- und Bonus-Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung zweistellige Jahresrenditen erzielen und ist gegen kleinere Kursschwächen gewappnet. Wechselkursrisiko.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon Aktien oder von Anlageprodukten auf Amazon Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de