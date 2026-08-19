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    Buy or Goodbye?

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    Tesla, Porsche AG, Astrazeneca und DocMorris – Die Analystenstimmen des Tages

    Tesla, Porsche AG, Astrazeneca und DocMorris: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • Astrazeneca bleibt bei 11.500 Pence auf Sell
    • DocMorris bleibt Neutral trotz negativem Cashflow
    • Tesla bleibt Neutral, Porsche AG mit höherem fairem Wert
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Buy or Goodbye? - Tesla, Porsche AG, Astrazeneca und DocMorris – Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Tesla - Tesla.com

    Deutsche Bank Research stuft Astrazeneca auf "Sell"

    AstraZeneca

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    ISIN:GB0009895292WKN:886455
    AstraZeneca direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11.500 Pence auf "Sell" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten von Medikamenten.
     

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    UBS stuft DocMorris auf "Neutral"

    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
    DocMorris AG (ex zur Rose) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 10,70 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet am Mittwoch mit einer durchwachsenen Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Schweizer. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der Free Cashflow weiter negativ.

     

     

    JPMorgan stuft Tesla auf "Neutral"

    Tesla

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    +45,85 %
    +27.731,90 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
    Tesla direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die US-Bank JPMorgan hat Tesla nach einem Besuch des Standorts in Fremont sowie Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies habe seine Anerkennung für die Fertigungskapazitäten und insbesondere den hohen Automatisierungsgrad gestärkt, schrieb Rajat Gupta in seiner Einschätzung vom Dienstag.

    DZ Bank hebt den Aktienwert für Porsche AG an

    Porsche AG

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    -56,58 %
    -53,47 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
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    Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Michael Punzet bleibt vor allem angesichts der schleppenden Margenerholung skeptisch, wie er am Mittwoch schrieb. Im zweiten Quartal hätten die Zuffenhausener aber vom gutem Modellmix sowie der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Produktstrategie profitiert.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

     

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