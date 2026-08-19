Tesla, Porsche AG, Astrazeneca und DocMorris – Die Analystenstimmen des Tages

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11.500 Pence auf "Sell" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten von Medikamenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

UBS stuft DocMorris auf "Neutral"

+0,93 % -4,26 % -16,91 % +31,23 % +26,58 % -50,16 % -90,26 % -78,17 % ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0 Intraday

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Max Verkauf DocMorris AG (ex zur Rose) direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 10,70 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet am Mittwoch mit einer durchwachsenen Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Schweizer. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der Free Cashflow weiter negativ.

JPMorgan stuft Tesla auf "Neutral"

+0,15 % +0,02 % -13,41 % -17,54 % +0,49 % +43,67 % +46,47 % +45,85 % +27.731,90 % ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T Intraday

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Max Verkauf Tesla direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die US-Bank JPMorgan hat Tesla nach einem Besuch des Standorts in Fremont sowie Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies habe seine Anerkennung für die Fertigungskapazitäten und insbesondere den hohen Automatisierungsgrad gestärkt, schrieb Rajat Gupta in seiner Einschätzung vom Dienstag.

DZ Bank hebt den Aktienwert für Porsche AG an

+0,97 % -2,08 % -1,23 % -3,01 % -3,45 % -56,58 % -53,47 % ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911 Intraday

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Max Verkauf Porsche AG direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Michael Punzet bleibt vor allem angesichts der schleppenden Margenerholung skeptisch, wie er am Mittwoch schrieb. Im zweiten Quartal hätten die Zuffenhausener aber vom gutem Modellmix sowie der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Produktstrategie profitiert.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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