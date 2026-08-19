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    'Duell um mein Leben'

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    Rüstungs-Manager fürchtet Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Donaustahl-Gründer Thumann fürchtet russischen Mord
    • Nach Warnungen lebt Thumann de facto im Untergrund
    • Verfassungsschutz warnt vor Spionage und Sabotage
    'Duell um mein Leben' - Rüstungs-Manager fürchtet Russland
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Gründer des Waffenherstellers Donaustahl, Stefan Thumann, fürchtet eine Ermordung durch Russland. "Ich liefere mir mit dem russischen Militärgeheimdienst ein Duell um mein Leben", sagte Thumann in einem Interview von RTL und "Stern" für "Stern Investigativ". Das Unternehmen Donaustahl aus dem bayerischen Hutthurm, das Thumann 2020 gegründet hatte, liefert Kampfdrohnen unter anderem in die Ukraine für den Krieg mit Russland.

    Thumann erklärte, er habe kurz vor Weihnachten 2025 von deutschen Sicherheitsbehörden Hinweise auf eine russische Geheimdienstoperation gegen ihn bekommen. Nun lebe er "de facto im Untergrund" und wechsle häufig seinen Aufenthaltsort. "Ich schlafe in meinem Büro, neben meinem Rechner. Aufwachen, arbeiten, schlafen gehen", beschrieb der Rüstungsmanager seinen Alltag. "Ich arbeite die ganze Zeit, auch um nicht an die Situation denken zu müssen."

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    Er habe sein Testament, eine Organspendeerklärung und eine Patientenverfügung gemacht. "Dinge, die man eigentlich in meinem Alter noch nicht so auf dem Schirm hat", so Thumann, der dem Bericht zufolge 39 Jahre alt ist.

    Nicht nur Thumann ist im Visier

    "Der Krieg in der Ukraine ist auch mein ganz persönlicher Krieg", sagte Thumann. Für viele Deutsche sei der Krieg ganz weit weg. "Aber wir sind der Nächste." Zu seiner eigenen Rolle erklärte er: "Mir war bewusst, dass ich ins Visier der russischen Geheimdienste gerate."

    Der Generalbundesanwalt hatte im März zwei Menschen festnehmen lassen, die im Auftrag eines russischen Geheimdienstes eine Person ausgespäht haben sollen, "die von hier Drohnen und dazugehörige Bauteile in die Ukraine liefert". Nach dpa-Informationen handelt es sich dabei um Thumann. "Die Ausspähaktionen dienten mutmaßlich der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen gegen die Zielperson", hieß es in einer Mitteilung.

    Es geht nicht nur um Thumann

    Nicht nur Thumann steht im Visier mutmaßlich russischer Geheimdienste. Der Chef des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall , Armin Papperger, steht wegen möglicher russischer Mordpläne seit längerem unter Polizeischutz und hat Personenschützer.

    Kürzlich hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Mitarbeiter von Rüstungsunternehmen zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen. Es bestehe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen das Ziel von Ausspähungs- und Sabotagehandlungen durch russische staatliche Stellen oder in deren Auftrag würden, hieß es in einem Sicherheitshinweis. Abhängig vom Kriegsverlauf in der Ukraine seien auch gezielte Angriffe gegen einzelne Mitarbeiter - besonders der Leitungsebene - nicht auszuschließen./abc/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 1.201 auf Tradegate (19. August 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,95 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.464,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +8,64 %/+50,43 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Belastung der Rheinmetall-Aktie durch Verzögerungen und revidierte Schätzungen sowie die Frage, ob dies Verkäufe rechtfertigt. Kurz- und mittelfristig sehen einige Anleger Schwäche; 1.220 Euro gilt als möglicher Widerstand. Dem stehen weitere Großaufträge, neue Geschäftsfelder und die Erwartung anhaltender Nachfrage nach Verteidigungsgütern gegenüber. Der langfristige Investmentcase wird daher überwiegend als intakt betrachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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