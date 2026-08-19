Moderna schnellen nach erfolgreicher Melanom-Studie nach oben

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine erfolgreiche Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff könnte der Moderna-Aktie am Mittwoch zu einer Kurs-Rally auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren verhelfen. Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq schossen die Papiere um fast 60 Prozent auf knapp 100 US-Dollar nach oben. Das wäre das höchste Niveau seit Juli 2024. Die Papiere von Merck & Co gewannen vorbörslich sechs Prozent auf gut 143 Dollar.

Den Angaben der beiden Unternehmen zufolge reduziert der personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran Autogene, kombiniert mit dem Krebsmedikament Keytruda von Merck & Co, das Wiederauftreten von Melanomen. Für moderne, mRNA-basierte Therapien wäre das ein wichtiger Meilenstein.