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    AKTIEN IM FOKUS

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    Moderna schnellen nach erfolgreicher Melanom-Studie nach oben

    Für Sie zusammengefasst
    • Moderna-Aktie steigt nach Melanom-Impfstoffstudie
    • Impfstoff mit Keytruda senkt Melanom-Rückfälle
    • Moderna will mit mRNA-Therapie in die Onkologie
    AKTIEN IM FOKUS - Moderna schnellen nach erfolgreicher Melanom-Studie nach oben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine erfolgreiche Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff könnte der Moderna-Aktie am Mittwoch zu einer Kurs-Rally auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren verhelfen. Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq schossen die Papiere um fast 60 Prozent auf knapp 100 US-Dollar nach oben. Das wäre das höchste Niveau seit Juli 2024. Die Papiere von Merck & Co gewannen vorbörslich sechs Prozent auf gut 143 Dollar.

    Den Angaben der beiden Unternehmen zufolge reduziert der personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran Autogene, kombiniert mit dem Krebsmedikament Keytruda von Merck & Co, das Wiederauftreten von Melanomen. Für moderne, mRNA-basierte Therapien wäre das ein wichtiger Meilenstein.

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    Die Experten von JPMorgan hatten die Therapie jüngst als das wichtigste Produkt in der Pipeline von Moderna bezeichnet. Mit ihr könne dem Unternehmen der Übergang von Impfstoffen gegen Atemwegserkrankungen in das Feld der Onkologie gelingen. Insgesamt steht der Ansatz derzeit in neun Studien gegen verschiedene Krebs-Indikationen und -stadien auf dem Prüfstand./bek/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Moderna Aktie

    Die Moderna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,23 % und einem Kurs von 124,1 auf Tradegate (19. August 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Moderna Aktie um +115,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +109,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Moderna bezifferte sich zuletzt auf 42,33 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00USD.





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