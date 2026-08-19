BARCLAYS stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst das gesenkte operative Ergebnisziel der Airline für das Gesamtjahr noch für optimistisch, wie er am Mittwoch schrieb. Er befürchtet eine weitere Gewinnwarnung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 7,904EUR auf Tradegate (19. August 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 7,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 7,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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