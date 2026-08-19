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    Riesen-Rückkauf kommt

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    Nach Kurshalbierung: SK Hynix pumpt Milliarden in eigene Aktien

    Nach einem Kursverfall von über 50 Prozent binnen zwei Monaten kündigt SK Hynix ein milliardenschweres Rückkaufprogramm an. Der Speicherchip-Riese will Anleger beruhigen und erhöht seine Ausschüttungsquote spürbar.

    Für Sie zusammengefasst
    • SK Hynix plant Aktienrückkauf über 40 Billionen Won
    • Ausschüttungsquote steigt auf mehr als 50 Prozent
    • Aktie verliert nach KI-Skepsis binnen Monaten die Hälfte
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Riesen-Rückkauf kommt - Nach Kurshalbierung: SK Hynix pumpt Milliarden in eigene Aktien
    Foto: Dall-E

    Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix zieht die Reißleine. Nachdem die Aktie binnen knapp zwei Monaten mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren hat, kündigte der Konzern am Mittwoch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 40 Billionen Won an, umgerechnet rund 29 Milliarden US-Dollar. Bis zum 19. November will das Unternehmen bis zu 24 Millionen eigene Aktien zurückkaufen und einziehen.

    Zusätzlich schraubte SK Hynix sein Ausschüttungsziel nach oben: Statt bislang bis zu 50 Prozent soll künftig mehr als die Hälfte des kumulierten freien Cashflows der Jahre 2025 bis 2027 an die Aktionäre fließen, nach Berechnungen von Bloomberg ein Gegenwert von rund 170 Milliarden US-Dollar. Weitere Details sollen zusammen mit den Zahlen zum dritten Quartal folgen.

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    Der jüngste Kurssturz hängt auch mit wachsender Skepsis der Anleger an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen amerikanischer Technologiekonzerne zusammen. Noch im Juni hatte die Aktie von SK Hynix ein Rekordhoch erreicht, seither hat sich der Kurs allerdings halbiert. Allein am Mittwoch brach die Aktie in Seoul zunächst um fast 10 Prozent ein, konnte einen Teil der Verluste im nachbörslichen Handel aber wieder aufholen.

    Die Rückkauf-Aktion kommt gut einen Monat, nachdem SK Hynix bei einem US-Listing 26,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt hatte, mitten im Höhenflug der KI-Euphorie. Zum Quartalsende verfügten die Südkoreaner über eine Nettoliquidität von rund 69 Billionen Won.

    Der Nvidia-Zulieferer muss hohe Investitionen, Mitarbeiterboni und steigende Aktionärsrenditen unter einen Hut bringen. Bereits im Vorjahr hatte sich der Konzern verpflichtet, den Beschäftigten über zehn Jahre 10 Prozent des operativen Gewinns auszuzahlen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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