Nach Kurshalbierung: SK Hynix pumpt Milliarden in eigene Aktien

Nach einem Kursverfall von über 50 Prozent binnen zwei Monaten kündigt SK Hynix ein milliardenschweres Rückkaufprogramm an. Der Speicherchip-Riese will Anleger beruhigen und erhöht seine Ausschüttungsquote spürbar.

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix zieht die Reißleine. Nachdem die Aktie binnen knapp zwei Monaten mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren hat, kündigte der Konzern am Mittwoch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 40 Billionen Won an, umgerechnet rund 29 Milliarden US-Dollar. Bis zum 19. November will das Unternehmen bis zu 24 Millionen eigene Aktien zurückkaufen und einziehen. Zusätzlich schraubte SK Hynix sein Ausschüttungsziel nach oben: Statt bislang bis zu 50 Prozent soll künftig mehr als die Hälfte des kumulierten freien Cashflows der Jahre 2025 bis 2027 an die Aktionäre fließen, nach Berechnungen von Bloomberg ein Gegenwert von rund 170 Milliarden US-Dollar. Weitere Details sollen zusammen mit den Zahlen zum dritten Quartal folgen.