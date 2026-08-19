ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Lufthansa auf 7,50 Euro - 'Underweight'
- Barclays senkt Lufthansa-Kursziel auf 7,50 Euro
- Lufthansa bleibt bei Barclays auf Underweight
- Analyst hält das Ergebnisziel noch für optimistisch
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst das gesenkte operative Ergebnisziel der Airline für das Gesamtjahr noch für optimistisch, wie er am Mittwoch schrieb. Er befürchtet eine weitere Gewinnwarnung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:18 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 7,904 auf Tradegate (19. August 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,47 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +39,77 %/+1,65 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 7,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nach dem Streik ist vor dem nächsten Streik bei Lufthansa.......und nach Ende aktueller Weltkrisen ist vor den nächsten Weltkrisen.
Wow, ist die Stimmung hier am Boden, aber vielleicht sollte man doch mal den Ball flach halten. Was ist passiert? LH hat 150 Mio. Streikkosten und 750 Mio. Mehrkosten für Kerosin zu verkraften gehabt und trotzdem immerhin noch einen dreistelligen Millionengewinn eingefahren. Konnte das Management bei der Jahresprognose wissen, dass es einen Iran Krieg geben wird? Wohl kaum, ist wohl höhere Gewalt. Sobald diese Belastung überstanden ist, wird auch wieder ordentlich Gewinn gemacht. Deshalb halte ich 10% Abschlag doch stark für übertrieben.
Ich halte es da eher nach dem Motto: Kaufen, wenn die Kanonen donnern.