Merck & Co Aktie legt weiter zu - +8,82 % - 19.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Merck & Co. Sie steigt um +8,82 % auf 127,35€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Merck & Co Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 127,35€, mit einem Plus von +8,82 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Merck & Co. (MSD) ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheit. Blockbuster ist das Krebsmedikament Keytruda, dazu Impfstoffe (z.B. Gardasil) und Diabetes-/Impfstoffportfolios. Starke Onkologie-Position, hohe F&E-Quote. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Roche, Novartis. USP: Tiefe Immunonkologie-Pipeline rund um Keytruda.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Merck & Co einen Gewinn von +32,06 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +42,54 % gewonnen.

Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Merck & Co Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,57 % 1 Monat +14,38 % 3 Monate +32,06 % 1 Jahr +76,72 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Stand: 19.08.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 310,62 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,73 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,91 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,47 %. Sanofi legt um +1,25 % zu

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Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.