Börsen Update
Börsen Update Europa - 19.08. - TecDAX schwach -0,45 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.092,54 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +1,57 %, Fresenius +1,43 %, Daimler Truck Holding +1,38 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,78 %, Rheinmetall -1,36 %, Vonovia -1,04 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:43) bei 31.867,39 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: K+S +2,69 %, RENK Group +2,32 %, freenet +1,50 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -2,60 %, flatexDEGIRO -2,21 %, AUMOVIO -1,80 %
Der TecDAX steht bei 4.042,28 PKT und verliert bisher -0,45 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +2,40 %, SMA Solar Technology +1,59 %, freenet +1,50 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,78 %, Evotec -2,47 %, SUESS MicroTec -1,64 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:41) bei 6.472,10 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: argenx +2,17 %, Inditex +1,83 %, L'Oreal +1,51 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,78 %, Adyen Parts Sociales -1,78 %, EssilorLuxottica -1,41 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:52) bei 6.644,41 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,39 %, OMV +2,36 %, Verbund Akt.(A) +1,50 %
Flop-Werte: Wienerberger -4,03 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,40 %, Raiffeisen Bank International -1,40 %
Der CH 20 steht bei 14.395,72 PKT und gewinnt bisher +0,42 %.
Top-Werte: Geberit +6,67 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,66 %, Lonza Group +1,40 %
Flop-Werte: Swiss Re -0,93 %, Partners Group Holding -0,66 %, Swiss Life Holding -0,49 %
Der FR 40 steht aktuell (13:59:19) bei 8.535,34 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Stellantis +2,93 %, L'Oreal +1,51 %, Hermes International +1,35 %
Flop-Werte: Societe Generale -2,34 %, Credit Agricole -1,41 %, EssilorLuxottica -1,41 %
Der SE 30 steht aktuell (10:53:24) bei 3.249,82 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,12 %, AstraZeneca +1,01 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,72 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,10 %, SKF (B) -0,65 %, Swedbank Shs(A) -0,55 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.590,00 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,92 %, Public Power +2,89 %, Piraeus Port Authority +0,37 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,65 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,17 %, Viohalco -1,03 %
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