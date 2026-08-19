PNE: Starke Projektpipeline

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) das AEBITDA auf 27,4 Mio. Euro (HJ 2025: 4,7 Mio. Euro) gesteigert. Das Unternehmen verfüge über eine starke internationale Projektpipeline und generiere hohe und stabile Cashflows. Auf Basis einer aktualisierten Sum-of-the-parts-Bewertung senkt der Analyst das Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro), hebt die Einstufung aber auf „Buy“ (zuvor: „Add“) an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2026, 13:50 Uhr)



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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 19.08.2026 um 13:09 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=002b142d67b4f0685549ff5bf693fd70

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 7,35EUR auf Tradegate (19. August 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Kursziel: 10,00 EUR



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