Quimbaya Gold - Verwässerungsfrei 3,75 Mio. USD für Top-Projekt Tahami

Quimbaya Gold (CSE: QIM; OTCQX: QIMGF; FSE: K05) bündelt seine Ressourcen konsequent auf das Flaggschiffprojekt Tahami im renommierten Segovia-Golddistrikt in Kolumbien. Um die Bohr- und Explorationsarbeiten optimal zu finanzieren, ohne weitere eigene Aktien auszugeben, hat das Unternehmen eine exklusive Zwölfmonatsoption zur Veräußerung des nicht zum Kernportfolio gehörenden Berrio-Projekts an 37 Capital Inc. abgeschlossen. Die Transaktion kann Quimbaya bis zu 3,75 Millionen US-Dollar in Form von Barzahlungen und einer strategischen Aktienbeteiligung einbringen.

Der Deal ist für Quimbaya-Aktionäre attraktiv strukturiert: Bereits während der Optionsfrist erhält das Unternehmen nicht erstattungsfähige Baranzahlungen von insgesamt 250.000 US-Dollar. Bei vollständiger Ausübung übernimmt 37 Capital das rund 1.218 Hektar große Berrio-Areal samt fünf Konzessionsanträgen. Im Gegenzug erhält Quimbaya neben der verbleibenden Barkomponente 7,6 Millionen Stammaktien des Käufers, was einer strategischen Beteiligung von rund 19,9 Prozent an 37 Capital entspricht. Sollte die Option nicht ausgeübt werden, verbleiben das Projekt, sämtliche bisherigen Explorationsdaten und die erhaltenen Anzahlungen vollständig bei Quimbaya.

Mit diesem Schritt wandelt Quimbaya ein Neben-Asset in direkte Liquidität und Eigenkapital um, ohne die eigene Aktienstruktur zu verwässern. Das freigesetzte Kapital und die technischen Kapazitäten fließen unmittelbar in die beschleunigte Entwicklung des Tahami-Projekts, so das Unternehmen. Auf Tahami Center testet Quimbaya derzeit nämlich ein großflächiges Kupfer-Molybdän-Gold-Porphyrsystem. Auf Tahami South stehen zeitgleich hochgradige Gold- und Silberaderziele im Fokus, die direkt an die produzierenden Großbetriebe von Aris Mining angrenzen.

Für Rohstoffinvestoren schärft Quimbaya damit sein Profil als zielgerichteter Explorer in einem der ertragreichsten Goldgürtel Südamerikas. Die Kombination aus strikter Kapitaldisziplin, wertvoller Beteiligung an 37 Capital und unmittelbarer Nähe zu Aris Mining schafft ein klares Chancenprofil. Als nächster operativer Meilenstein stehen im dritten Quartal 2026 die ersten Bohrergebnisse von Tahami Center an, die den nächsten potenziellen Katalysator für die Aktie darstellen könnten.

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