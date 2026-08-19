Alzchem Group: 3. Zwischenmeldung und zugleich Schlussmeldung
Die Alzchem Group AG meldet den erfolgreichen Abschluss ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2026 und legt die jüngsten Transaktionen im August 2026 im Detail offen.
Foto: Alzchem
- Im Zeitraum vom 17. bis 18. August 2026 kaufte die Alzchem Group AG insgesamt 8.316 eigene Aktien zurück.
- Davon entfielen 6.015 Aktien auf den 17. August und 2.301 Aktien auf den 18. August 2026.
- Der gewichtete Durchschnittskurs lag bei 164,47 Euro; das Kaufvolumen betrug insgesamt 1.368.387,60 Euro ohne Erwerbsnebenkosten.
- Insgesamt wurden im Aktienrückkaufprogramm 2025/2026 bislang 62.311 Aktien erworben.
- Für das gesamte Rückkaufprogramm ergibt sich ein gewichteter Durchschnittskurs von 160,48 Euro und ein aggregiertes Volumen von 9.999.931,80 Euro.
- Mit dem Rückkauf am 18. August 2026 war das bereitgestellte Budget ausgeschöpft; das Aktienrückkaufprogramm ist damit abgeschlossen. Die Käufe erfolgten über XETRA durch ein beauftragtes Kreditinstitut.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Alzchem Group ist am 29.10.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 158,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,06 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.466,07PKT (+0,33 %).
-0,75 %
+0,63 %
-7,28 %
-2,13 %
+7,72 %
+675,36 %
+542,00 %
+208,88 %
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