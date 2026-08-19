Brasiliens Glasmarktführer Cebrace wird Teil von Homeruns Solarglasstrategie

Homerun Resources Inc. hat der industriellen Architektur rund um sein geplantes Solarglasprojekt in Bahia, Brasilien, eine weitere strategisch relevante Komponente hinzugefügt. Heute verkündete das Unternehmen die Unterzeichnung einer strategischen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Cebrace Cristal Plano Ltda., Brasiliens führendem Floatglashersteller. Ziel ist die Prüfung einer kommerziellen Partnerschaft zur Unterstützung der Entwicklung von Homeruns geplanter Solarglasproduktionsanlage mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag.

Die strategische Relevanz liegt in der Identität und den Fähigkeiten des Partners. Cebrace ist tief in Brasiliens industriellem Glassektor verankert und verbindet etablierte inländische Produktionskapazitäten mit dem globalen technischen Know-how von Saint-Gobain und der NSG Group.

Für Homerun kommt die Zusammenarbeit mit einem derart erfahrenen Industrieunternehmen zu einem prägenden Zeitpunkt, da das Unternehmen von Machbarkeit und Projektdefinition in Richtung Finanzierung, kommerzielle Vereinbarungen und Bau voranschreitet.

Das MOU fügt dem Projekt daher eine weitere Ebene industrieller Beteiligung hinzu. Der Erfolg des Vorhabens wird letztlich von der Koordination von Technologie, Kapital, Fertigungskompetenz, Lieferketten und Marktzugang abhängen. Gleichzeitig bringt Cebrace relevante operative Erfahrung aus dem brasilianischen Markt in dieses Umfeld ein und stärkt die Verbindung zwischen Homeruns geplanter Produktionsplattform und der bestehenden brasilianischen Glasindustrie.

Die Bedeutung der Ankündigung geht daher über die mögliche Lieferung von Rückseitenglas (back glass) hinaus. Cebrace bringt mehr als 5 Jahrzehnte Erfahrung in der brasilianischen Glasindustrie, etablierte inländische Produktionskapazitäten und das technische Know-how von 2 der weltweit größten Glaskonzerne in Homeruns Projekt ein.

Cebrace: Ein industrielles Schwergewicht der brasilianischen Glasindustrie

Cebrace wurde 1974 als Joint Venture zwischen der französischen Saint-Gobain und der japanischen NSG Group gegründet, global führenden Unternehmen mit umfassender Erfahrung in der Glasherstellung und bei fortschrittlichen Glastechnologien.

Cebrace nahm 1982 die Floatglasproduktion in Brasilien auf und bezeichnet sich heute als Marktführer des Landes im Bereich Flachglas (flat glass). Die Aktivitäten und das Produktportfolio erstrecken sich über das Bauwesen, die Wohn- und Gewerbearchitektur, den Transportsektor, Haushaltsgeräte, Kühltechnik und weitere industrielle Anwendungen. Cebrace stellt zudem technologisch fortschrittliche Glasprodukte her, darunter Extra-Clear-Glas, beschichtetes Sonnenschutzglas und Low-E-Lösungen.

Das Sonnenschutzglas-Portfolio verdeutlicht die technische Kompetenz des Unternehmens. Cebrace produziert beschichtete Glasprodukte, die gezielt auf die Steuerung von Licht, Infrarotstrahlung, Wärmeübertragung und Energieeffizienz ausgelegt sind, darunter die Produktfamilien Cool Lite.

Für Homerun entsteht daraus eine strategisch relevante industrielle Beziehung zu einem etablierten brasilianischen Glashersteller, der innerhalb desselben übergeordneten Material- und Produktionsökosystems tätig ist, in dem auch Homeruns Solarglasprojekt entwickelt wird.

Wirtschaftliches Aufwärtspotenzial

Im Rahmen des exklusiven MOU werden Homerun und Cebrace eine kommerzielle Struktur prüfen, nach der Cebrace Solarmodul-Rückseitenglas zur Integration in Homeruns Solarlösungen liefern könnte.

Cebrace würde zudem strategische Beratungsunterstützung für die Entwicklung, Umsetzung und den Betrieb von Homeruns geplanter Produktionsanlage leisten.

Die mögliche Liefervereinbarung könnte direkten Einfluss auf die Produktionskonfiguration haben, die in Homeruns kürzlich abgeschlossener bankfähiger Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study, BFS) vorgesehen ist.

Die BFS sieht derzeit 4 Produktionslinien vor, bestehend aus 2 Frontglaslinien, 1 Rückseitenglaslinie und 1 Hybridlinie.

Sollte die Prüfung mit Cebrace zu endgültigen kommerziellen Vereinbarungen führen, könnte Homerun die Anlage auf 3 Frontglaslinien und 1 Hybridlinie umkonfigurieren und das Rückseitenglas von Cebrace beziehen.

Diese Unterscheidung ist wirtschaftlich bedeutsam, da Homerun Frontglas als das hochwertigste und margenstärkste Produkt innerhalb des geplanten Produktionsmixes einstuft.

Die vorgeschlagene Zusammenarbeit eröffnet daher die Möglichkeit, einen größeren Anteil von Homeruns Produktionskapazität auf das Produkt mit den höchsten Margen auszurichten und gleichzeitig einen etablierten brasilianischen Produzenten in die Versorgung mit Rückseitenglas einzubinden.

Für ein Projekt, das seine BFS bereits abgeschlossen hat, eröffnet dies eine bedeutende Möglichkeit, das Produktionsmodell zu optimieren und den Anteil der Produktion für margenstärkeres Frontglas zu erhöhen, ohne die in der BFS vorgesehene Konfiguration mit 4 Produktionslinien erweitern zu müssen.

Industrielle Validierung in einer entscheidenden Entwicklungsphase

Auch der Zeitpunkt verdient Beachtung. Homerun hat im Verlauf des Jahres 2026 mehrere wichtige Phasen der Projektentwicklung durchlaufen und dabei schrittweise die technischen, finanziellen, regulatorischen und kommerziellen Grundlagen gestärkt, die erforderlich sind, um ein industrielles Großprojekt in Richtung Umsetzung voranzutreiben:

Das Unternehmen schloss im Mai die BFS für das Solarglasprojekt ab und schuf damit die technische und wirtschaftliche Grundlage für fortgeschrittene Finanzierungsgespräche.

Anschließend wurde das Projekt in das industrielle Förderprogramm Programa Desenvolve des Bundesstaates Bahia aufgenommen, wodurch die staatlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für die geplante Entwicklung gestärkt wurden.

Homerun hat zudem seine Finanzierungsstrategie durch Investmentbanking-Mandate und Projektfinanzierungsinitiativen erweitert.



Das Cebrace-MOU fügt nun eine weitere Dimension hinzu: Ein etabliertes brasilianisches Industrieunternehmen prüft, wie seine Produktionskapazitäten und technische Expertise direkt in Homeruns geplante Anlage eingebunden werden könnten.

Ein etabliertes brasilianisches Industrieunternehmen prüft, wie seine Produktionskapazitäten und technische Expertise direkt in Homeruns geplante Anlage eingebunden werden könnten.

Diese Entwicklung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Industrielle Großprojekte entstehen letztlich durch das Zusammenwirken von Engineering, Kapital, staatlicher Unterstützung, Technologie, Lieferanten, Kunden und operativer Expertise. Homerun führt diese Elemente rund um das Solarglasprojekt schrittweise zusammen.

Die Beziehung zu Cebrace könnte insbesondere aus Sicht der Projektrealisierung von Bedeutung sein. Der Aufbau einer neuen großtechnischen Glasproduktion erfordert erheblich mehr als geeignete Rohstoffe und eine attraktive Projektwirtschaftlichkeit. Er erfordert praktische Kenntnisse des Ofenbetriebs, der Produktspezifikationen, Qualitätskontrolle, Wartung, Logistik, Kundenanforderungen und der praktischen Gegebenheiten des industriellen Betriebsumfelds in Brasilien.

Cebrace hat diese Erfahrung über Jahrzehnte aufgebaut. Die mögliche Beratungsfunktion des Unternehmens könnte Homerun daher Zugang zu Know-how verschaffen, das andernfalls intern aufgebaut oder über mehrere externe Dienstleister bezogen werden müsste.

Für Finanzierer und kommerzielle Geschäftspartner könnte die Einbindung eines etablierten brasilianischen Industrieunternehmens im weiteren Verlauf der Projektentwicklung zudem eine zusätzliche Ebene technischer und operativer Glaubwürdigkeit schaffen.

Der strategische Rahmen für Homeruns Solarglasprojekt: Starkes Wachstum der Solarenergie, zunehmende Industrieinvestitionen, Entwicklungsfinanzierungen und außergewöhnliche hochreine Silica-Ressourcen treffen in Brasilien aufeinander. Vor diesem Hintergrund arbeitet Homerun am Aufbau einer heimischen Solarglas-Lieferkette rund um seine Santa Maria Eterna Silica-Ressource, wobei das Cebrace-MOU die Fertigungskompetenz und etablierten industriellen Kapazitäten von Brasiliens führendem Floatglashersteller einbringen könnte.

Aufbau einer heimischen Solarglasindustrie

Daraus ergibt sich auch eine weiterreichende strategische Bedeutung. Brasilien hat sich zu einem der weltweit bedeutenden Solarmärkte entwickelt, dennoch sind wesentliche Teile der Photovoltaik-Produktionslieferkette weiterhin von importierten Komponenten abhängig.

Homeruns Strategie zielt darauf ab, seine hochreinen Silica-Ressourcen in Bahia zu Solarglas aus heimischer Produktion weiterzuverarbeiten.

Eine kommerzielle Partnerschaft mit Cebrace könnte dieses heimische Lieferkettenmodell erheblich vertiefen, indem Homeruns geplante Solarglaskapazitäten und hochreines Silica-Ausgangsmaterial mit den Produktionskapazitäten und der operativen Expertise von Brasiliens etabliertem Marktführer für Flachglas kombiniert werden.

In der heutigen Pressemitteilung bezeichnete Homerun-CEO Brian Leeners die Bereitschaft von Cebrace, eine solche Zusammenarbeit zu prüfen, als „bedeutende Bestätigung“ der strategischen Vision des Unternehmens:

„Dieses MOU steht für weit mehr als eine offensichtlich wirtschaftlich vorteilhafte Lieferbeziehung. Es bietet die Möglichkeit, Homeruns einzigartige hochreine Silica-Ressourcen mit der jahrzehntelangen technischen Expertise, operativen Erfahrung und industriellen Führungsposition von Brasiliens größtem Floatglashersteller zu verbinden. Die Bereitschaft von Cebrace, eine strategische Lieferbeziehung mit Homerun zu prüfen, ist eine bedeutende Bestätigung unserer strategischen Vision. Während wir Finanzierung, Engineering, Genehmigungsverfahren sowie staatliche und kommerzielle Partnerschaften systematisch vorantreiben, setzen wir unsere Strategie zur Risikoreduzierung konsequent um und stärken gleichzeitig die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unserer vertikal integrierten Solarglasplattform durch eine starke Einbindung lokaler Lieferketten und außergewöhnliche technische Kompetenz. Wir freuen uns darauf, den MOU-Prozess erfolgreich zum Abschluss zu bringen und daraus eine kommerzielle Partnerschaft zu entwickeln.“

Diese Einschätzung erscheint besonders relevant, wenn man sie im Zusammenhang mit der Abfolge der Entwicklungen betrachtet, die das Projekt inzwischen umgeben:

Eine abgeschlossene BFS. Staatliche Industrieförderungen. Fortschreitende Projektfinanzierung. Und nun eine exklusive Evaluierung mit Brasiliens führendem Floatglashersteller.

Jede dieser Entwicklungen adressiert eine andere Komponente, die erforderlich ist, um ein Industrieprojekt mit einem Investitionsvolumen von nahezu 400 Mio. USD in Richtung Realisierung voranzubringen, während sie gemeinsam die Rahmenbedingungen für dessen Umsetzung weiter stärken.

Die nächste Phase wird davon geprägt sein, diese voranschreitenden Arbeitsstränge in definitive Vereinbarungen, verbindlich zugesagtes Kapital und letztlich den Bau zu überführen und damit das Solarglasprojekt schrittweise von der Entwicklungsplanung in die physische Umsetzung zu führen.

Für Homerun zeichnet sich die Richtung zunehmend klar ab: Das Unternehmen fügt derzeit die industriellen, finanziellen, technischen und kommerziellen Rahmenbedingungen zusammen, die erforderlich sind, um seine hochreinen Silica-Ressourcen in eine vertikal integrierte Solarglas-Produktionsplattform für den amerikanischen Kontinent zu überführen.

Konzeptionelle Darstellung eines möglichen zukünftigen Ausbaus von Homeruns Santa Maria Eterna Industriepark im brasilianischen Bundesstaat Bahia. Die langfristige Vision verbindet Silica-Aufbereitung, Solarglasproduktion und die Herstellung hochreiner Silica-Materialien innerhalb einer vertikal integrierten industriellen Wertschöpfungsplattform. Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

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Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 77.333.285

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,49 CAD (18.08.2026)

Marktkapitalisierung: 38 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,304 EUR (18.08.2026)

Marktkapitalisierung: 24 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Homerun Resources Inc. („Homerun“; das „Unternehmen“) weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Die Leser werden auf die öffentlichen Einreichungen von Homerun verwiesen, in denen eine umfassendere Darstellung solcher Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese sind über die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegten Dokumente zugänglich. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen historischer Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Ein großer Teil dieses Berichts besteht aus Prognosen, Interpretationen und strategischen Analysen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie weitere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen, Entwicklungen oder Ereignissen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen, strategische Beobachtungen und analytische Einschätzungen in Bezug auf Homeruns Solarglasprojekt in Bahia, Brasilien, die bankfähige Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study, BFS), das bekannt gegebene Memorandum of Understanding (MOU) mit Cebrace Cristal Plano Ltda. (Cebrace), die potenzielle Entwicklung einer strategischen kommerziellen Beziehung zwischen Homerun und Cebrace, die potenzielle Lieferung von Solarmodul-Rückseitenglas, strategische Beratungsleistungen, die Optimierung der Produktion, die Projektwirtschaftlichkeit, die Risikoreduzierung des Projekts, die Finanzierung, Baupläne, die vertikal integrierte Silica-Strategie, die Entwicklung einer heimischen Lieferkette und weiterreichende industrielle Entwicklungsziele. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Erwartungen hinsichtlich der Bedeutung des Cebrace-MOU, der Fähigkeit von Homerun und Cebrace, ihre Evaluierung erfolgreich abzuschließen und definitive kommerzielle Vereinbarungen einzugehen, der potenziellen Lieferung von Rückseitenglas durch Cebrace, des potenziellen Beitrags der Produktionskapazitäten, technischen Expertise und operativen Erfahrung von Cebrace zur Entwicklung, Umsetzung und zum Betrieb von Homeruns geplantem Solarglasprojekt sowie der potenziellen Vorteile, die sich aus der Einbindung eines etablierten brasilianischen Glasherstellers in Homeruns heimische Lieferkette ergeben könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen hinsichtlich einer potenziellen Umkonfiguration des Solarglasprojekts von der in der BFS vorgesehenen Produktionskonfiguration mit 2 dedizierten Frontglaslinien, 1 Rückseitenglaslinie und 1 Hybridlinie hin zu einer Konfiguration mit 3 dedizierten Frontglaslinien und 1 Hybridlinie, wobei das Rückseitenglas potenziell von Cebrace geliefert würde. Aussagen über eine stärkere Ausrichtung der Produktionskapazitäten auf Frontglas, höherwertige und margenstärkere Produktion, Produktionsoptimierungen und daraus möglicherweise resultierende Verbesserungen der Projektwirtschaftlichkeit sind zukunftsgerichtet und bleiben von definitiven kommerziellen Vereinbarungen, weiteren technischen und ingenieurtechnischen Evaluierungen sowie anderen projektbezogenen Faktoren abhängig. Aussagen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, die Projektfinanzierung, das Engineering, Genehmigungsverfahren sowie staatliche und kommerzielle Partnerschaften voranzutreiben, ausreichendes Kapital zu sichern, das Solarglasprojekt zu errichten und in Betrieb zu nehmen, eine vertikal integrierte heimische Solarglas-Lieferkette aufzubauen und von der Projektentwicklung in den kommerziellen Betrieb überzugehen, sind ebenfalls zukunftsgerichtet. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements, öffentlich zugänglichen Informationen und der unabhängigen Analyse des Autors und unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Risiken im Zusammenhang mit dem Cebrace-MOU und einer kommerziellen Partnerschaft: Das bekannt gegebene MOU schafft einen Rahmen, innerhalb dessen die Parteien eine potenzielle kommerzielle Beziehung prüfen, und stellt keine definitive Liefer-, Beratungs-, Bau-, Betriebs- oder sonstige kommerzielle Vereinbarung dar. Die Evaluierung unterliegt weiterhin einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung sowie der Verhandlung und Unterzeichnung definitiver Vereinbarungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass Homerun und Cebrace eine definitive kommerzielle Beziehung eingehen, dass Cebrace letztlich Rückseitenglas an Homerun liefern, strategische Beratungsleistungen erbringen oder sich in der derzeit vorgesehenen Form am Solarglasprojekt beteiligen wird. Risiken im Zusammenhang mit der Umkonfiguration der Produktion und der Projektwirtschaftlichkeit: Jede potenzielle Umkonfiguration der Produktionsanlage gegenüber der in der BFS vorgesehenen Produktionskonfiguration hängt vom erfolgreichen Abschluss der Evaluierung mit Cebrace, definitiven kommerziellen Vereinbarungen, ingenieurtechnischen Prüfungen, der technischen Machbarkeit, Produktanforderungen, Lieferverfügbarkeit, Kapitalanforderungen und weiteren Faktoren ab. Es kann nicht zugesichert werden, dass die vorgeschlagene Umkonfiguration umgesetzt wird, zusätzliche Frontglaskapazitäten realisiert werden oder eine geänderte Produktionskonfiguration die Margen, Umsätze, Cashflows, Projektwirtschaftlichkeit oder den Shareholder Value verbessern wird. Risiken im Zusammenhang mit der strategischen, technischen und operativen Zusammenarbeit: Aussagen über die potenziellen Vorteile der Produktionskapazitäten, technischen Expertise, operativen Erfahrung, heimischen Präsenz und strategischen Beratungsfunktion von Cebrace stellen Erwartungen und analytische Einschätzungen dar. Es kann nicht zugesichert werden, dass die geplante Zusammenarbeit technische, operative, umsetzungsbezogene, kommerzielle oder lieferkettenbezogene Risiken wesentlich reduzieren, die Projektentwicklung beschleunigen oder zu den erwarteten strategischen Vorteilen führen wird. Finanzierungs-, Bau- und Umsetzungsrisiken: Das Solarglasprojekt ist weiterhin von der Sicherung einer ausreichenden Finanzierung abhängig und unterliegt darüber hinaus Risiken in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Genehmigungen, Umwelt, Bau, Inbetriebnahme und Betrieb. Kapitalkosten, Betriebskosten, Anlagenverfügbarkeit, Leistungen von Auftragnehmern, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Infrastrukturentwicklung, Lieferkettenbedingungen, Wechselkursbewegungen, Inflation, Energiekosten und Projektzeitpläne können wesentlich von den derzeitigen Annahmen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass eine ausreichende Finanzierung gesichert wird oder dass der Bau planmäßig, innerhalb des vorgesehenen Budgets oder gemäß den derzeitigen Planungen erfolgen wird. Kommerzielle und Marktrisiken: Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Nachfrage nach Solarglas, der heimischen Solarproduktion, Kundenbeziehungen, Produktqualifizierungen, kommerziellen Vereinbarungen, Produktpreise, Marktdurchdringung und der Entwicklung einer vertikal integrierten brasilianischen Solarglas-Lieferkette sind zukunftsgerichtet. Der kommerzielle Erfolg wird von der Kundenakzeptanz, erfolgreichen Qualifizierungsprozessen, den Wettbewerbsbedingungen, dem Wachstum der Photovoltaikindustrie, technologischen Entwicklungen, internationalen Handelspolitiken, Lieferkettenbedingungen und allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren abhängen. Zukunftsgerichtete analytische Einschätzungen: Dieser Bericht enthält die unabhängige Analyse und Interpretation öffentlich zugänglicher Informationen durch den Autor. Aussagen hinsichtlich der strategischen Bedeutung des Cebrace-MOU, der industriellen Validierung, einer potenziellen Produktionsoptimierung, einer potenziellen Verbesserung der Projektwirtschaftlichkeit, der Risikoreduzierung des Projekts, der Bedeutung der technischen und operativen Fähigkeiten von Cebrace, der Weiterentwicklung von Homeruns Industriestrategie und des Fortschritts des Unternehmens in Richtung Projektumsetzung stellen analytische Einschätzungen und keine Tatsachenfeststellungen dar. Solche Einschätzungen sind naturgemäß subjektiv und sollten nicht als Garantie für definitive kommerzielle Vereinbarungen, eine verbesserte Projektwirtschaftlichkeit, eine erfolgreiche Finanzierung, den Bau, den kommerziellen Betrieb, die Schaffung von Shareholder Value oder die zukünftige Marktentwicklung verstanden werden. Dementsprechend sollten Leser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessen hohes Vertrauen entgegenbringen. 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