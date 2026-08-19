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    Daimler Truck erlöst 600 Millionen Euro mit Archion-Verkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Truck erhält rund 600 Millionen Euro
    • Beteiligung an Archion auf 25 Prozent reduziert
    • Holding bündelt Töchter von Daimler und Toyota
    Daimler Truck erlöst 600 Millionen Euro mit Archion-Verkauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im ersten Absatz, zweiter Satz, wurde ein falsches Wort vor Leinfelden-Echterdingen ersetzt.)

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Verkauf eines Teils der Anteile an dem Lkw-Hersteller Archion spült dem Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck Geld in die Kasse. Der Mittelzufluss betrage rund 600 Millionen Euro, teilte Finanzvorständin Eva Scherer in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit. Mit der Reduzierung der Beteiligung auf 25 Prozent habe man einen wichtigen strategischen Meilenstein für Daimler Truck erreicht. Ende Juni hatte der Anteil der Schwaben noch etwas mehr als 40 Prozent betragen.

    An Archion ist auch Toyota beteiligt. Das japanische und das deutsche Unternehmen hatten ihre japanischen Töchter unter der gemeinsamen Holding an die Börse gebracht. Unter ihr sind die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso sowie die Toyota-Tochter Hino gebündelt./ols/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 16,16 auf Tradegate (19. August 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -2,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 37,35 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -18,43 %/+27,87 % bedeutet.





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