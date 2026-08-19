Daimler Truck erlöst 600 Millionen Euro mit Archion-Verkauf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 16,16 auf Tradegate (19. August 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -2,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 37,35 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -18,43 %/+27,87 % bedeutet.