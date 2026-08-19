freenet Aktie gut behauptet +1,42 % - 19.08.2026

Die freenet Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +1,42 % auf 24,360€ zulegen. Das sind +0,340 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der freenet Aktie. Nach einem Plus von +1,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,360€, mit einem Plus von +1,42 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die freenet Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,49 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die freenet Aktie damit um +2,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von freenet einen Rückgang von -18,62 %.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,69 % 1 Monat -0,74 % 3 Monate -9,49 % 1 Jahr -15,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.08.2026, 14:46 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das aus Sicht einiger Anleger niedrige Kursniveau unter 24 Euro, eine günstige Bewertung und die hohe Dividendenrendite von rund 8–9 %. Der starke Free Cashflow und mögliche Schuldentilgung werden positiv bewertet. Belastend wirken ungünstige Vertragskonditionen mit einem Netzbetreiber und die unklare Einigungsperspektive. Als Chancen gelten Waipu TV, ein möglicher IPO, Preiserhöhungen, eine Übernahme sowie ein Kursziel von 31,80 Euro; zugleich werden fehlende Wachstumsimpulse kritisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,89 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. United Internet notiert im Plus, mit +0,59 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,51 %. Vodafone Group verliert -0,14 %

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Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.