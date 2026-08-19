Rheinmetall Aktie heute im Minus (1.190,40€) - 19.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -1,77 % auf 1.190,40€. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.190,40€, mit einem Minus von -1,77 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,40 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +6,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -22,37 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,01 % 1 Monat +24,06 % 3 Monate +2,40 % 1 Jahr -26,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.08.2026, 14:46 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristig und mittelfristig schwache Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie sowie einen möglichen Widerstand bei 1.220 Euro. Diskutiert werden eine von mwb Research erwartete Begrenzung der Aussichten bei Steyr, Verzögerungsrisiken und der Rückschlag beim F126-Projekt. Langfristig sehen einige Anleger die Investmentthese jedoch intakt. Zudem stärken Luftverteidigungs-, Drohnenabwehr- und Skyranger-Aufträge die fundamentale Perspektive.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,59 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Rheinmetall verfügt mit 80,5 Milliarden Euro über einen starken Auftragsbestand, doch mwb research hält die Erwartungen des Marktes für die kommenden Jahre für zu hoch. Das Problem sieht das Analystenhaus nicht in der Nachfrage nach Rüstungsgütern, …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,85 %. Thales notiert im Minus, mit -0,11 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,62 %. Lockheed Martin verliert -0,15 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,06 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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