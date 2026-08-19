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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie heute im Minus (1.190,40€) - 19.08.2026

    Am 19.08.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um -1,77 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie heute im Minus (1.190,40€) - 19.08.2026
    Foto: 472849734

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.08.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -1,77 % auf 1.190,40. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.190,40, mit einem Minus von -1,77 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +6,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -22,37 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,01 %
    1 Monat +24,06 %
    3 Monate +2,40 %
    1 Jahr -26,30 %
    Stand: 19.08.2026, 14:46 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristig und mittelfristig schwache Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie sowie einen möglichen Widerstand bei 1.220 Euro. Diskutiert werden eine von mwb Research erwartete Begrenzung der Aussichten bei Steyr, Verzögerungsrisiken und der Rückschlag beim F126-Projekt. Langfristig sehen einige Anleger die Investmentthese jedoch intakt. Zudem stärken Luftverteidigungs-, Drohnenabwehr- und Skyranger-Aufträge die fundamentale Perspektive.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,59 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 19.08. - TecDAX schwach -0,45 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Rheinmetall fällt: Aktie bleibt angeschlagen – was jetzt zählt


    Experte warnt vor gewaltiger Auftragslücke


    Rheinmetall verfügt mit 80,5 Milliarden Euro über einen starken Auftragsbestand, doch mwb research hält die Erwartungen des Marktes für die kommenden Jahre für zu hoch. Das Problem sieht das Analystenhaus nicht in der Nachfrage nach Rüstungsgütern, …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,85 %. Thales notiert im Minus, mit -0,11 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,62 %. Lockheed Martin verliert -0,15 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,06 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -2,18 %
    +6,01 %
    +24,06 %
    +2,40 %
    -26,30 %
    +383,62 %
    +1.363,69 %
    +1.778,27 %
    +51.060,98 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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