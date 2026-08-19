AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie - Kurs legt am 19.08.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,24 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -11,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 157,20€, mit einem Plus von +4,24 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik einen Gewinn von +41,35 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -5,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik auf +360,82 %.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,75 % 1 Monat -6,49 % 3 Monate +41,35 % 1 Jahr +598,34 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 19.08.2026, 14:47 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,05 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 19.08.2026 / 08:20 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 19.08.2026 / 08:20 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

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Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.