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    Besonders beachtet!

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    Nebius Group Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,96 % - 19.08.2026

    Am 19.08.2026 ist die Nebius Group Registered (A) Aktie, bisher, um -4,96 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,96 % - 19.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Nebius Group Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.08.2026

    Die Nebius Group Registered (A) Aktie ist bisher um -4,96 % auf 204,00 gefallen. Das sind -10,65  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 204,00, mit einem Minus von -4,96 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl die Nebius Group Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,48 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +17,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,18 %. Im Jahr 2026 gab es für Nebius Group Registered (A) bisher ein Plus von +191,45 %.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,72 %
    1 Monat +33,18 %
    3 Monate +24,48 %
    1 Jahr +238,08 %
    Stand: 19.08.2026, 14:47 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark bullishe Neubewertung von Nebius nach dem Q2: Umsatz, ARR, Margen und Auftragseingang übertrafen Erwartungen, während höhere Preise, Vorauszahlungen und verkürzte Amortisation die Profitabilität stützen. Analysten erhöhten ihre Kursziele teils deutlich. Bären warnen dagegen vor Überbewertung, KI-Blase, hohen Investitionen, Verwässerung und Verzögerungen beim Rechenzentrumsbau in Vineland. Die Aktie bleibt entsprechend chancenreich, aber volatil.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,18 Mrd. € wert.

    Vergiss CoreWeave und Nebius – diese Alternative ist viel besser!


    Das Geschäft mit KI-Rechenzentren boomt, doch profitabel sind bislang nur wenige Cloud-Computing-Anbieter. Dazu gehört nach jüngsten Zahlen auch Kingsoft Cloud.

    Nebius Group announces proposed private offering of $4.50 billion of convertible senior notes


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    Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nebius Group Registered (A)

    -5,52 %
    +17,72 %
    +33,18 %
    +24,48 %
    +238,08 %
    +1.237,34 %
    +261,07 %
    +964,91 %
    +716,33 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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