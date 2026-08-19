OHB Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 19.08.2026

Die OHB Aktie ist bisher um -3,76 % auf 243,00€ gefallen. Das sind -9,50 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 243,00€, mit einem Minus von -3,76 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei OHB, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -47,06 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +2,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +124,44 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,85 % 1 Monat +4,55 % 3 Monate -47,06 % 1 Jahr +264,88 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 19.08.2026, 14:48 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,06 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,74 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,39 %. Lockheed Martin verliert -0,15 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,06 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.