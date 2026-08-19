🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck & Co AktievorwärtsNachrichten zu Merck & Co

    WDH/ROUNDUP

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merck & Co und Moderna erfolgreich bei mRNA-Krebsimpfstoff

    Für Sie zusammengefasst
    • Moderna und Merck melden Erfolg mit mRNA-Impfstoff
    • Intismeran senkt Melanom-Rückfälle stärker
    • Zulassungsantrag könnte bereits 2027 folgen
    WDH/ROUNDUP - Merck & Co und Moderna erfolgreich bei mRNA-Krebsimpfstoff
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Technische Wiederholung.)

    RAHWAY/CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Die beiden US-Pharmakonzerne Moderna und Merck & Co haben mit ihrem gemeinsam entwickelten personalisiertem mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran einen wichtigen Erfolg erzielt. Die Konzerne wollen nun auf Basis der Daten mit den zuständigen Arzneimittelbehörden über die Einreichung eines Zulassungsantrags beraten. Die Aktie von Moderna schoss nach den Nachrichten vorbörslich zuletzt um gut 90 Prozent nach oben, für das Merck-Papier ging es um rund 7 Prozent hoch. Die Experten von JPMorgan hatten die Therapie jüngst als das wichtigste Produkt in der Pipeline von Moderna bezeichnet.

    Wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten, konnte in einer Studie im späten Entwicklungsstadium (Phase III) das Vakzin in Kombination mit dem Immunmedikament Keytruda von Merck die Rate des Wiederauftretens von Melanomen - sogenannter schwarzer Hautkrebs - stärker senken als die Immuntherapie allein.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Moderna Inc!
    Short
    65,96€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    112,15€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Keine Details gab es dazu, wie stark der Impfstoff das rezidivfreie Überleben verbessert hat - also die Zeitspanne, in der ein Patient lebt, ohne dass der Hautkrebs zurückkehrt. Die Impfung trug aber auch dazu bei, die Ausbreitung von Tumoren im Körper zu verhindern. Damit wurde ebenfalls ein wichtiges sekundäres Endziel der Test erreicht. Den Angaben zufolge handelt es sich damit um die erste positive Studie der späten Entwicklungsphase für eine mRNA-basierte Krebstherapie überhaupt.

    Für Moderna ist der Erfolg strategisch besonders bedeutsam. Nach dem Einbruch des Covid-Impfstoffgeschäfts muss der Konzern beweisen, dass seine mRNA-Technologie auch jenseits von Corona kommerziell tragfähig ist. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Moderna-Chef Stéphane Bancel, die Impfung könnte abhängig vom Ausgang der behördlichen Prüfung bereits 2027 zugelassen werden.

    Merck & Co und Moderna arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt an der Technologie hinter dem Impfstoff, der den vollständigen Namen Intismeran Autogene trägt. Er wurde mithilfe der Messenger-RNA-Technologie entwickelt, die auch beim Covid-19-Impfstoff von Moderna zum Einsatz kam. Dabei wird jede Impfung auf Grundlage der spezifischen Tumormutationen des jeweiligen Patienten individuell angepasst. Bei der Kombinationstherapie mit Keytruda sollen beiden Medikamente zusammenwirken und das Immunsystem des Körpers darauf trainieren, verbliebene Krebszellen anzugreifen.

    In der Studie wurde der mRNA-Impfstoff Patienten nach der operativen Entfernung ihrer Tumore in Kombination mit Mercks Keytruda verabreicht. Die Kontrollgruppe erhielt allein die Immuntherapie.

    Die Unternehmen wollen die Ergebnisse nun auf einem bevorstehenden internationalen Fachkongress vorstellen. Die Studie soll unterdessen weitergehen. Dabei rücken weitere wichtige Endpunkte ins Visier, beispielsweise die Frage, ob Patienten, die den Impfstoff erhalten, länger leben als allein nur mit Keytruda.

    Das Melanom ist die schwerste Form von Hautkrebs. Laut einem Bericht des Robert-Koch-Instituts erkrankten in Deutschland im Jahr 2023 gut 27.000 Menschen neu daran, die Tendenz ist steigend./tav/mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Moderna Aktie

    Die Moderna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 124,3 auf Tradegate (19. August 2026, 14:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Moderna Aktie um +115,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +109,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Moderna bezifferte sich zuletzt auf 39,93 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00USD.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Merck & Co - A0YD8Q - US58933Y1055

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Merck & Co. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WDH/ROUNDUP Merck & Co und Moderna erfolgreich bei mRNA-Krebsimpfstoff Die beiden US-Pharmakonzerne Moderna und Merck & Co haben mit ihrem gemeinsam entwickelten personalisiertem mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran einen wichtigen Erfolg erzielt. Die Konzerne wollen nun auf Basis der Daten mit den zuständigen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     